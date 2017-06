Ja, Atari arbeitet wieder an einer neuen Konsole!

Exakt 40 Jahre ist es her, dass ein Unternehmen namens Atari die Konsole Atari 2600 auf den Markt brachte und damit ein goldenes Spiele-Zeitalter einläutete. Immerhin 24 Jahre ist es her, dass das selbe Unternehmen mit der Jaguar-Konsole zum letzten Mal eine neue Zock-Kiste veröffentlichte. Die konnte damals aber schon längst nicht mehr an vergangene Erfolge anknüpfen.

Jetzt ist es endlich wieder soweit und Atari bestätigte offiziell, dass man an neuer Hardware arbeitet. Bereits vor einigen Tagen wurde auf der Seite Ataribox.com ein Teaser-Clip veröffentlicht, von dem bei der E3 in Los Angeles aber auch schon getuschelt wurde, dass es sich dabei um einen Fake handeln könnte. Hier ist das Video:

Gegenüber dem Magazin GameBeat bestätigte Fred Chesnais (CEO von Atari) im Rahmen der E3, dass es kein Gerücht ist: Atari arbeitet tatsächlich wieder an einer neuen Konsole! Wie es heißt, tüftelt das Unternehmen bereits seit Jahren an der neuen Hardware, Chesnais wollte im Interview aber leider keine weiteren Fakten herausrücken.

We’re back in the hardware business. Fred Chesnais, CEO Atari

Er ließ lediglich durchblicken, dass das neue Device auf PC-Hardware basieren wird und dass man noch am Design arbeite. Das im Clip zu erahnende und sich am Atari 2600 orientierende Design in Holz-Optik soll aber beibehalten werden. Später – präziser wurde er leider nicht – werde man uns mehr mitteilen.

Damit können wir nun jetzt nicht erahnen, was eine neue Atari-Konsole auf der Pfanne haben wird und ob man eher die Retro-Fans versorgt oder sich eher in einer Reihe mit Sony, Microsoft und Nintendo sieht. Egal, ob die neue Konsole dann tatsächlich „Atari Box“ heißen wird oder nicht: Der Altmeister steigt wieder in den Ring und als alter Konsolen-Veteran bin ich natürlich heiß auf das, was da kommen mag.

Nachdem Atari vor wenigen Jahren nur knapp dem Bankrott entgangen ist, konnte sich das Unternehmen zuletzt dank Lizenzierungen und Erfolgen im Mobile Gaming wieder berappeln. Höchste Eisenbahn also, dass Atari uns auch wieder mit neuer Hardware versorgt. Sobald diese Pläne konkreter werden, erzählen wir es euch selbstverständlich.

Quelle: VentureBeat via Engadget