Japan arbeitet am Weltraumaufzug: Machbar oder kompletter Quatsch?

Egal, ob wir uns anschauen, wie wir heutzutage reisen, welche Geräte wir mittels Touchscreen oder per Spracheingabe bedienen oder wie moderne Autos angetrieben werden: Vor wenigen Jahrzehnten wäre das alles noch Stoff, den wir lediglich aus Science-Fiction-Romanen und -Filmen kennen.

Seit jeher gab es kreative Menschen, die in ihren Visionen in der Lage waren, technischen Entwicklungen vorzugreifen, oftmals viele Jahrzehnte, bevor wir diese Technologien realisieren konnten. Das wird sich auch in absehbarer Zeit glücklicherweise nicht ändern, weil natürlich auch heutzutage in alle erdenklichen Richtungen gedacht und experimentiert wird.

In diese Kategorie gehört wohl auch die Vorstellung, dass es irgendwann einmal möglich sein wird, einen Aufzug zu konstruieren, mit dem wir rauf bis in den Weltraum fahren können. Auch hier gilt wieder: Es ist längst Stoff von Science-Fiction-Literatur, die Forscher und Entwickler unserer Zeit kommen da aber noch längst nicht hinterher.

Das größte Problem dabei ist anscheinend gar nicht mal die Konstruktion an sich oder die Länge, sondern eher das schiere Gewicht eines solchen Aufzugs, welches es nach aktuellem Kenntnisstand physikalisch unmöglich macht, so einen Weltraumaufzug zu bauen. Ende Juni 2004 teilte der Leiter des Weltraumfahrstuhlprojekts Bradley Edwards in Fairmont, West Virginia mit, dass schon in 15 Jahren ein Prototyp fertig sein könnte, wobei er ein System empfahl, welches auf ein Verbundmaterial aus Kohlenstoffnanoröhren setzt. Demnach wäre es nächstes Jahr so weit gewesen, aber wie ihr euch denken könnt, hat sich Edwards da dann doch deutlich verschätzt.

Auch in der Folge hat sich die NASA (und nicht nur die) wiederholt mit so einem Space Elevator auseinandergesetzt, es sind nun aber die Japaner, die die Entwicklung vorantreiben wollen: An der Fakultät für Ingenieurswesen der Universität Shizuoka haben nämlich nun Wissenschaftler verkündet, dass man zusammen mit Partnern aus den Bereichen Tech, Raumfahrt und Bau ein Konsortium schaffen möchte, welches dieses Weltraumfahrstuhl-Konzept auf seine Machbarkeit abklopfen soll.

Das Ziel soll es sein, ein Gefährt zwischen der Erde und dem Weltraum pendeln zu lassen, um Menschen und Fracht zu transportieren. Derzeit kostet es ab 12 000 US-Dollar aufwärts, um ein Kilo Fracht in den Weltraum zu befördern — mit einem Space-Lift könnte man diesen Preis auf günstige 200 US-Dollar pro Kilo drücken.

Die Japaner fangen aber erst einmal ganz klein an: Bei ihrem ersten Versuch soll es darum gehen, im Weltraum zwei kleine Satelliten (10 m³) mit einem zehn Meter langen Stahlseil zu verbinden, auf dem sich eine kleine Gondel hin und her bewegen soll. Auf diesem Weg kann man zunächst einmal erforschen, wie sich so ein bewegliches Objekt entlang eines solchen Kabels im Weltraum verhält, aber machen wir uns nichts vor: Natürlich sind wir zu diesem Zeitpunkt damit immer noch meilenweit davon entfernt, tatsächlich eine umsetzbare Technologie für so einen Weltraumaufzug zu entwickeln.

Die japanische Obayashi Corporation tippt derzeit darauf, dass so ein Space-Aufzug bereits bis zum Jahr 2050 realisiert werden könnte. Ich bin da ehrlich gesagt ein wenig skeptischer, lasse mich aber natürlich gerne eines Besseren belehren. Zudem hab ich meine Schwierigkeiten damit, mir vorzustellen, dass so ein Aufzug auch widerstandsfähig genug wäre und gefeit vor Ausfällen. Ich möchte jedenfalls nicht derjenige sein, der bei ungefähr 18.000 Kilometern genau zwischen Erde und Orbit im Fahrstuhl steckenbleiben möchte.

Nichtsdestotrotz ist es natürlich spannend, diese Entwicklung und die technologischen Fortschritte im Auge zu behalten. Die Japaner wollen die beiden Satelliten samt Seil noch im September zur ISS schicken — das geschieht jedenfalls noch über den herkömmlichen Transportweg. Bis dahin stelle ich schon mal die Frage in die Runde: Glaubt ihr daran, dass die Forschung in diese Richtung irgendwann von Erfolg gekrönt sein wird? Oder bewegt sich die Wissenschaft hier auf dem Weg in eine technologische Sackgasse?

Quelle: Advocator via Wired