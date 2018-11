Japanischer Cybersicherheits-Minister hat noch nie einen PC benutzt

Der japanische Minister für Cybersicherheit ließ in einer Befragung durchblicken, dass er noch nie einen Computer benutzt hätte. Das stellt seine Zuständigkeit für diesen Bereich natürlich in Frage und auch in der Vergangenheit hat der Minister schon für Verwunderung gesorgt.