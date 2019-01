Smart City Japans Roboterhotel entlässt die Hälfte seiner Roboter

Ein niederländischer Themenpark in Japan hat vor vier Jahren seine Tore eröffnet und beherbergte von Anfang an humanoide Roboter, die den Gästen mit Rat und Tat zur Seite stehen sollten. Sie sollten den Gästen beim Check-In helfen, Taschen tragen, Kaffee machen und Wäsche in die Räume liefern. Nun wurde die Hälfte der Roboter entlassen.