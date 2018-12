Jean-Jacques Savin: Mit einer riesen Kapsel über den Atlantik

Es gibt schon verrückte Menschen da draußen, so nun auch ein Franzose, der aufgebrochen ist, um den Atlantik in einer tonnenförmigen orangefarbenen Kapsel zu überqueren. Jean-Jacques Savin ist 71 Jahre alt und will mit seiner großen Tonne und der Hilfe der Meeresströmungen diese selbstgesteckte Challenge meistern. Er verließ nun vor kurzem El Hierro auf den spanischen Kanarischen Inseln und hofft, die Karibik in nur drei Monaten zu erreichen.

Seine Kapsel sieht aus wie ein U-Boot und enthält eine Schlafkoje, Küche sowie Stauraum. Das Fass ist drei Meter lang und 2,10 Meter breit und bietet sechs Quadratmeter Wohnfläche. Es gibt ein Bullauge im Boden, durch das Savin den vorbeischwimmenden Fischen zusehen kann. Die Kapsel wurde gebaut, um Wellen und möglichen Angriffen von Orca-Walen standzuhalten. Außerdem erzeugt ein Solarmodul Strom für die Kommunikation und GPS-Positionierung.

Auf dem Weg zu seinem Ziel setzt Savin Markierungen, um Ozeanographen beim Studium der atlantischen Strömungen zu unterstützen. Updates über die Reise werden auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht und die neueste Nachricht besagt, dass sich das Fass “gut händeln lässt”. In einem Telefoninterview mit der AFP-Nachrichtenagentur sagte er: “Das Wetter ist großartig. Ich habe einen Wellengang von einem Meter (3ft) und bewege mich bei 2-3km/h….. Ich habe bis Sonntag günstige Windvorhersagen.”

Jean-Jacques Savin ist ein ehemaliger militärischer Fallschirmjäger und hat auch als Parkranger und Pilot gearbeitet. Er glaubt, dass allein die Meeresströmungen sein harzbeschichtetes Sperrholzschiff etwa 4.500 Kilometer in die Karibik tragen werden. Sein 60.000€ schweres Budget für die Reise wurde größtenteils durch Crowdfunding finanziert.

Wo genau er an Land gehen wird, weiß Savin noch nicht, er lässt sich einfach von Wasser und Wind treiben. Sein Vorbild ist der Segler Alain Bombard, der 1952 mit einem Schlauchboot und ohne Proviant den Atlantik überquerte. Sein ausgefuchster Plan: sich von Plankton und selbst gefangenem Fisch zu ernähren. Ganz so krass will der Franzose die Aufgabe dann doch nicht meistern – er hat immerhin Proviant dabei. Er nahm auf seine Reise außerdem eine Flasche Wein mit, um seinen 72. Geburtstag auf dem Atlantik zu feiern.

