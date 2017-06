Jeder Dritte nutzt Netflix, Amazon Prime Video und andere Streamingportale

Mit dem Fernsehen ist es momentan wie mit einem Fass, in das irgendein Irrer gesprungen ist, um sich dann die Niagarafälle hinunterzustürzen: Anfangs treibt es vor sich und langsam nimmt das Fass Fahrt auf, bis es dann schneller und schneller wird und die Fälle herunter stürzt. Diesen Trend (des Fernsehens, nicht des von Fass-Irren) bestätigt gerade wieder eine Bitkom-Studie, die aufzeigt, dass drei von zehn Internetnutzern in Deutschland bereits für Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime Video zahlen.

Ob “bereits” oder “erst” ist dabei eine andere Frage, deutlich macht der Trend meiner Meinung nach auf jeden Fall, dass die Zuschauer keinen Bock auf Werbung und feste Sendepläne haben. Oder schlicht und einfach von dem Einheitsbrei von Reality-TV, Wiederholungen und der nicht wirklich existierenden Film- und Serienlandschaft in Deutschland die Schnauze voll haben. Und dazu zähle ich auch den Tatort (Lynchmob, bitte macht die Fackeln an und spitzt die Heugabeln für die Kommentare unten). Vielleicht gehts aber auch nur mir so.

Die Bitkom hat auf jeden Fall rund 1000 Leute befragt, ob sie kostenpflichtige Streamingportale wie Amazon Prime, Netflix, Apples iTunes, Google Play, Maxdome oder Sky Online nutzen. Während 2016 jeder vierte einen der Dienste nutzte, sind es jetzt 29 Prozent, also etwas weniger als ein Drittel. Timm Lutter, Bitkom-Experte für Consumer Electronics & Digital Media dazu:

Die Portale sind längst nicht mehr nur Anbieter, sondern produzieren eigene preisgekrönte Filme, Serien oder Dokumentationen. Das schafft Aufmerksamkeit und lässt den Online-Videokonsum jedes Jahr weiter steigen.

Recht hat er, denn zum einen haben vor allen Dingen Amazon und Netflix den finanziellen Rückhalt, um sich auch auf riskantere Serienexperimente einzulassen. Zum anderen aber auch genau das Gegenteil, denn vor allem Amazon kann auf riesige Datensätze aus seinem Onlineshop zurückgreifen. Damit kann der Datenriese Trends auszumachen und Serien produzieren, die den Geschmack seiner Nutzer prozentual besser treffen, als wenn sie Filme, Dokus und Serien auf klassische Weise planen würden.

Wie in vielen Bereichen unseres Lebens, machen hier Data Mining und Predictive Analytics den Vorteil aus, den klassische Produktionsstudios nicht haben. Zudem kann es sich Amazon erlauben, jedes Jahr eine Pilot-Season zu starten und Erstfolgen verschiedener Formate zu zeigen, von denen die besten dann als Serie produziert werden. So zum Beispiel geschehen bei “The Man in the High Castle”. Und die Zuschauer belohnen diese außergewöhnlichen Serien, wie die Statistik in den USA zeigt, nach der Netflix bereits mehr Zuschauer hat, als alle Kabelanbieter der USA zusammen.

Was davon ab vermutlich auch zur Abkehr vom klassischen Fernsehen führt, ist die Tatsache, dass kurzlebiger Content auf YouTube beispielsweise wahnsinnig populär und stellenweise auch richtig gut geworden ist. Ob man jetzt Let’s Plays von Gronkh, Fail-Compilations, Vlogs oder Katzenvideosammlungen gut findet oder nicht ist eine andere Frage. Aber einen gewissen Nerv treffen die Short-Form-Videos einfach. Leicht konsumierbare und unterhaltsame Häppchen, die von 32 Prozent der befragten Streamer vor allem auf Social Media-Plattformen gesehen werden. Die Länge beträgt dabei meist nicht mehr als zehn Minuten. Und die Nahbarkeit der Streamer, die Menschen sind „wie du und ich“ ist vermutlich ebenso ein wichtiger Faktor.

Wenn es um reine Videoportale geht, ist die Zahl wenig überraschenderweise noch höher, denn rund 75 Prozent aller deutschen Internetnutzer ab 14 Jahren sind regelmäßig auf YouTube und dem anderen da unterwegs… genau, Vimeo. Die Vielfalt des Contents und die zeitliche Unabhängigkeit sind da vermutlich genauso ein Faktor wie die Möglichkeit, eigene Inhalte einzustellen, die auch unsere Seite so dermaßen bereichern.

Mediatheken der TV-Sender werden übrigens ebenfalls von rund drei Vierteln aller Internetnutzer genutzt, Liveübertragungen von etwa der Hälfte. Wie siehts bei euch aus? Sind klassische TV-Sender so tot wie Print oder schaffen sie es noch irgendwie, den Arsch aus dem Fass zu bekommen?