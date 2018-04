John Legend: Musikvideo wurde komplett mit dem Google Pixel 2 gedreht

Tun wir einfach mal kurz, als hättet ihr die Überschrift und die Einleitung nicht gelesen und ich würde euch jetzt erzählen, dass US-Superstar John Legend seine neue Single „A Good Night“ und das dazugehörige Musikvideo gerade eben veröffentlicht hat. Hier könnt ihr das Video bereits sehen. Schaut es euch an und sagt mir dann, was euch dabei auffällt.

Immer noch davon ausgehend, dass ihr die Überschrift nicht beachtet habt, würdet ihr vielleicht jetzt feststellen, dass es einfach ein Musikvideo ist, wie wir sie schon zu Tausenden kennen und bei dem euch erst einmal grundsätzlich nichts auffällt. Schöne Bilder, professionell in Szene gesetzt als Untermalung für einen Song, der uns jetzt bereits Vorfreude auf den Sommer macht.

Aber es gibt ihn nun mal, diesen Unterschied: Es kamen im Clip nämlich keine professionellen Kameras zum Einsatz, sondern ausschließlich das Google Pixel 2! Dabei handelte es sich allerdings nicht um ein einzelnes Smartphone, sondern gleich derer 23 Stück. Unter der Regie von Mishka Kornai waren für das Video also insgesamt 23 Pixel-Smartphones über 14 Stunden lang im Einsatz, einschließlich eines speziell angefertigten Bullet Time Rigs aus Holz, das die gleichzeitige Aufnahme mit elf Kameras ermöglichte.

Das Ergebnis spricht meiner Meinung nach für sich und bestätigt wieder einmal die herausragenden Kamera-Talente dieses Smartphones. Auch, wenn in den letzten Tagen das Huawei P20 Pro in aller Munde ist, ist die Kamera im Google Pixel 2 nach wie vor Weltklasse und muss sich wahrlich nicht verstecken.

Unten habe ich das Interview angehängt, welches Google mit dem mehrfachen Grammy-Gewinner und Oscar-Preisträger John Legend geführt hat. Dort spricht er natürlich über den Song, aber auch darüber, dass er generell Google-Fan ist (was man vermutlich bei einem Google-Testimonial nicht extra erwähnen müsste) und dass es ihn erstaunt, wie gut a) die Qualität der Smartphone-Kamera ist und b) wie natürlich es sich anfühlt, mit Smartphones anstelle richtiger Kameras zu drehen.

Wie gesagt, das klingt alles schon ein bisschen danach, dass das sehr durch die Google-Brille betrachtet geschildert wird, aber unterm Strich steht halt als Resultat dieses wirklich klasse in Szene gesetzte Musikvideo. Dazu müssen wir natürlich im Hinterkopf behalten, auf was für einem hohen Niveau generell die Kameras der Premium-Smartphones unterwegs sind. Wer hätte vor wenigen Jahren noch gedacht, dass man so viele erstaunliche Möglichkeiten mit so winzigen Kamera-Sensoren in Smartphones bekommen würde?

Beim Song „A Good Night“ selbst geht es um eine dieser besonderen Nächte, in der man einen Menschen trifft, dem man sich auf Anhieb sehr verbunden fühlt und sich direkt vorstellen kann, dass man diese Person künftig an seiner Seite wünscht. Im Video spielt man dann mit der Idee, wie sich das Dating über die Jahre verändert hat.

Als Anspielung auf die neuen Technologien sieht man die Darsteller in dem Nachtclub dann auch durch die Anwesenden „swipen“, genau so, wie ihr es beispielsweise bei Tinder tun würdet. Später dann wird ebenfalls durch Wischen das Gegenüber in verschiedenen Outfits begutachtet. Also auch ohne den Google Pixel-Hintergrund eine coole Idee für ein Musikvideo, wie ich finde.

Mag tatsächlich sein, dass sich Dating dank des Internets und dank Smartphones verändert hat, aber am Ende läuft es doch trotzdem wie seit Hunderten von Jahren: Es finden sich zwei Menschen, stellen fest, dass sie etwas Besonderes verbindet und man seinen Seelenpartner gefunden hat.

Wenn ihr mehr über den Video-Dreh erfahren wollt, kann ich euch hier jetzt noch das „Behind the Scenes“-Video empfehlen, dan drunter dann gibt es das angekündigte Interview von Google mit John Legend. Ich gehe derweil jetzt in die Stadt und schau auch mal, ob ich meinen Seelenpartner finde. Wenn das im Club funktioniert, haut das doch sicher auch an der Kasse im Netto hin, oder nicht? ;)