Jony Ive hat Apple endgültig verlassen

Er kam 1992 zu Apple und leitete das Designteam ab 1996 bei dem Unternehmen. Doch Jony Ives letzter Tag war immer ein wenig geheimnisvoll. In einer Pressemitteilung vom Juni, in der er ursprünglich seinen Rücktritt ankündigte, stand nur, dass er “später in diesem Jahr” austreten würde. Einige würden wohl sagen, dass Ive vor langer Zeit aus dem Apple Produktdesign ausgeschieden ist, nachdem er durch das Design und den Bau des neuen Head Quarters des Unternehmens abgelenkt wurde.

“Jony ist eine einzigartige Figur in der Designwelt und seine Rolle bei Apples Wiederbelebung kann nicht genug betont werden, vom bahnbrechenden iMac von 1998 über das iPhone bis hin zum beispiellosen Ehrgeiz beim Apple Park, wo er in letzter Zeit so viel Energie und Sorgfalt eingesetzt hat.” Tim Cook, CEO von Apple

Ive ist seit zwei Tagen vollständig von der Leadership-Seite entfernt worden. Doch Fans müssen nicht traurig sein. Apple wird Kunde von Ive’s neuem Designunternehmen LoveFrom werden, das der Designer in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Freund und Mitarbeiter Marc Newson gegründet hat. “Apple wird weiterhin von Jony’s Talenten profitieren, indem man direkt mit ihm an exklusiven Projekten arbeitet und durch das brillanten und leidenschaftlichen Designteams, das er aufgebaut hat”, sagte Apples CEO Tim Cook damals. Das Software- und Hardware-Design der Produkte liegt nun in der Verantwortung von COO Jeff Williams.

Alle Augen werden nun auf LoveFrom gerichtet sein. Ive und Newson haben eine lange Geschichte hinter sich, zu der die Apple Watch, ein Diamantring und ein Weihnachtsbaum gehören. Wer weiß, mit etwas Glück werden wir vielleicht sogar das mythische “Apple Car”-Design sehen? Ive und Newson beklagen immerhin seit langem den Stand des modernen Autodesigns. Dies könnte möglicherweise die nächste Aufgabe der beiden sein, die sie in Angriff nehmen.

via: theverge