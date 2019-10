Joyn: Premium-Service startet bald – für 6,99 Euro pro Monat

Wir wissen ja, dass es auf dem Streaming-Markt noch richtig Kloppe geben wird. Nicht nur, dass Amazon und Netflix dort neben anderen Anbietern wie Sky um die Gunst der Kunden buhlen, auch schlagkräftige große Namen wie Apple und Disney steigen mit in den Spaß ein.

Da klang es schon sehr ambitioniert, als im Sommer mit Joyn auch ein deutscher Service antrat, um sich zumindest vom deutschsprachigen Kuchen ein gehöriges Stück sichern zu wollen. Allerdings ist das Konzept von Joyn auch ein etwas anderes als das, was ihr zum Beispiel bei Netflix geboten bekommt. Die ProSiebenSat.1-Gruppe bündelt hier seine eigenen Sender, zusätzlich bekommt ihr aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender geboten und noch einiges mehr.

Es gibt auch Serien auf Abruf, beispielsweise die drei Staffeln Jerks, andere Serien waren kostenlos nur mit einzelnen Folgen vertreten. Und ja — dieses Basis-Angebot von Joyn ist kostenlos, aber bereits beim Start im Sommer kündigte man an, dass ein kostenpflichtiges Premium-Angebot folgen wird.

Nachdem Joyn über die letzten Monate weitere Features ergänzt hat, beispielsweise die Möglichkeit, Benutzerkonten anzulegen, wird es jetzt also Zeit für die Premium-Variante von Joyn. Wie Caschy berichtet, sind auch die Preise bereits bekannt geworden: Monatlich wird man mit 6,99 Euro zur Kasse gebeten, einen kostenlosen ersten Monat gibt es vorab. Die Vorteile der Premium-Geschichte, wie innerhalb der Beta-App mitgeteilt:

komplette Serien wie Grey’s Anatomy, Jerks oder The 100

aktuelle Top-Filme wie Der Marsianer, John Wick oder Elysium

über 60 Live-TV-Sender in HD

mehr als 8 zusätzliche Live-TV-Sender

keine Werbung in den Premium-Serien und -Filmen

Ob man jetzt fünf, sechs Jahre alte Filme als “aktuelle Top-Filme” anpreisen sollte, lass ich mal offen, aber generell bekommt man augenscheinlich schon was geboten fürs Geld. Sieben Euro klingt erst mal okay für alle wichtigen TV-Sender in HD (außer RTL-Gruppe), werbefreie Filme und Serien und oben drauf noch exklusive Serien. Wir müssen aber erst mal das komplette Angebot sehen, damit man wirklich absehen kann, wie erfolgversprechend Joyn Premium daherkommt.