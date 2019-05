Joyn: ProSiebenSat.1 und Discovery greifen mit neuem Streaming-Dienst an

2019 dürfte wohl das spannendste Jahr bislang werden auf dem Streaming-Markt. Bislang war es in den meisten Ländern dieses Planeten so, dass Netflix und Amazon Prime dominierten mit ihren Angeboten. Dieses Jahr wird sich einiges tun, weil Apple mit einsteigt und bekanntlich auch Warner und Disney mit eigenen, exklusiven Portalen.

Was macht man da, um dem auch aus Deutschland was entgegenzusetzen? Die ProSiebenSat.1-Gruppe tut sich mit Discovery zusammen und schafft eine Plattform, die nach eigener Aussage “mehr als 50 Free-TV-Sender im Live-Stream und als Mediathek sowie die Inhalte 15 weiterer Content-Partner bündelt”. Damit schafft man das größte kostenlose FreeTV-Angebot auf dem deutschen Markt.

Joyn hat man das Portal getauft und in einer Pressemeldung erklärt man uns sicherheitshalber, dass sich der Name aus den Begriffen Joy und Join zusammensetzt.

Die Wortmarke Joyn setzt sich aus Joy und Join zusammen und vereint damit den Kern der Plattform: Entertainment, das Spaß macht, Menschen verbindet und eines der umfangreichsten deutschen TV-Streaming-Angebote an einem Ort zusammenbringt.

Vielleicht hätte man auch noch dazu erklären können, dass der Name nichts mit dem gleichnamigen, kolossal gescheiterten Messenger zu tun hat. Aber zum Glück für die Sendergruppe aus Deutschland war dieser Messenger so erfolglos, dass die wenigsten Menschen “joyn” damit assoziieren dürften.

Oben im Bild seht ihr die “Jerks” Christian Ulmen und Fahri Yardim. Ihre Show geht bald in die dritte Saison und diese Staffel wird zur Reihe an exklusivem und eigenproduziertem Content gehören, den Joyn zur offiziellen Premiere im Juni zeigt. Dann nämlich fällt der exklusive Startschuss der Plattform, die sowohl über Smartphones, Tablets, Web und Smart-TVs verfügbar sein wird.

Die TV-Inhalte werden teilweise schon eine Woche vorher vor der regulären Ausstrahlung zu sehen sein und können bis zu 30 Tage nach Erstausstrahlung abgerufen werden. Nicht nur mit einer großen Auswahl und einer Verfügbarkeit auf allen denkbaren Plattformen will man bei Joyn punkten, sondern auch mit einem guten Schuss Idealismus — etwas, was man in der TV-Branche nicht mehr sehr häufig antrifft. Joyn-CEO Alexandar Vassilev erklärt, dass man die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stelle und sehr viel Wert auf das Feedback der Kunden legt. Auch Katja Hofem haut in diese Kerbe:

Authentizität und Menschlichkeit, eine Marke, die dem Nutzer zuhört: das ist Joyn. Hier vereinen wir nicht nur die Programme von ProSiebenSat.1 und Discovery, sondern den Content vieler weiterer Partner. Und natürlich werden wir unsere Nutzer in Zukunft mit vielen spannenden, exklusiven und eigenproduzierten Inhalten unterhalten – unter anderem mit Klaas Heufer-Umlauf und Katrin Bauerfeind. Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn:

Das klingt alles sehr ambitioniert und auf den ersten Blick auch sehr solide. Ganz neu ist das Angebot ja im Grunde auch nicht, da es aus 7TV erwächst. Jetzt wird es dank Discovery aber deutlich umfangreicher und man plant, künftig auch weiterzuwachsen mit der Hilfe neuer Partner. Dazu gibt es auch schon etwas Konkretes zu vermelden:

Bis zum Winter kommen kontinuierlich neue Features und Inhalte hinzu, unter anderem werden die Inhalte von maxdome und der Eurosport Player in die Plattform eingebunden.

Unter dem Motto #joynthejourney lädt Joyn bereits diesen Monat ausgewählte User zum Test der Beta-Version ein, bevor dann im Juni offiziell durchstartet, begleitet durch eine fette Marketingkampagne. Wir werden uns dieses neue Streaming-Angebot jedenfalls im Juni direkt mal anschauen — und dann auch ganz genau hinschauen, wie die Sendergruppen diese Plattform gegenfinanzieren, sprich: Wie viel Werbung werden wir erdulden müssen.

Was sagt ihr denn zu diesen Plänen? Ist es eine Idee, die ihr begrüsst, dass hier Inhalte gebündelt werden? Oder nervt es euch eher, dass wieder exklusive Inhalte bei einer neuen, zusätzlichen Plattform zu sehen sein werden?

Quelle: ProSiebenSat.1 via Caschys Blog