In einer Welt, in der man immer weniger auf Kabelverbindungen angewiesen ist, blieben Nutzer von Apple CarPlay oder Android Auto weitestgehend auf der Strecke. Sie mussten weiterhin ihr Handy ans Auto docken, um eine Verbindung herzustellen. Dieser Umstand gehört aber schon bald der Vergangenheit an, denn mit den neuesten NEX-Empfängern von Pioneer können Nutzer ihr Handy künftig wireless mit CarPlay oder ihrem Android Auto-System verbinden.

Pioneer kündigte gestern Abend ein neues Lineup für In-Dash-Empfänger an: Das AVIC-W8400NEX, das AVIC-W6400NEX und das AVH-W4400NEX. Sie sind die ersten drei Modelle, die über Bluetooth oder Kabel mit Android Auto und Apple CarPlay verbunden werden können. Die Hauptunterschiede zwischen den Modellen ist vor allem die Bildschirmgröße, die zwischen 6,2 und 7 Zoll variiert, sowie die Art der Berührung. Das AVIC-W8400NEX und W6400NEX haben einen kapazitive Touchscreen, wohingegen das W4400NEX Gerät einen resistiven Bildschirm hat.

„Wir freuen uns, unsere NEX-Linie mit Modellen zu erweitern, die die neuesten Fortschritte bei der Smartphone- und Car-to-Home-Integration bieten. Mit unserer neuen Wireless-Konnektivitätsoption müssen Sie sich nicht mehr darum kümmern, Ihr Smartphone aus der Tasche zu nehmen, bevor Sie ins Auto steigen.“ Ted Cardenas, Vice President von Pioneer Electronics USA

Die Empfänger unterstützen Google Assistant und Siri, so dass sie zum Beispiel auch die Beleuchtung, Garagentore und Thermostate aus dem Auto heraus steuern können. Sie sind außerdem vollgepackt mit weiteren Funktionen. So schreibt Pioneer in einer Pressemitteilung, dass die Empfänger auch die Bedienung der Navigation und der Rückfahrkameras unterstützen.

Um die Wireless Android Auto Funktion nutzen zu können, benötigt man ein Google Pixel, Pixel 2, Nexus 5X oder Nexus 6P. Sobald Android P weiter ausgerollt wird, wird die Funktion auch für Android-Geräten von Samsung, LG und anderen Unternehmen kommen. Im Winter hatte bereits JVCKenwood ihre neuen In-Dash-Empfänger mit der Technologie angekündigt und schließlich machte auch Google ihr Betriebssystem für dieses Feature startklar.

Die Modelle von Pioneer sind jetzt zu einem Preis von 700, 800 und 1.200 Dollar erhältlich.

via: engadget