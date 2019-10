Kabellose Stromübertragung per Laser über mehr als 300 Meter

Kabellose Technologien faszinieren mich — irgendwie schon immer. Für mich ist es immer noch ein verdammtes Wunder, dass man sich ohne Kabel mit dem Internet verbinden kann, ohne Kabel Kopfhörer mit Musik versorgen kann oder ohne Kabel ein Smartphone aufladen kann. Letzteres, also die drahtlose Übertragung von Strom, funktioniert dabei nur über sehr kurze Distanzen.

Immer wieder wird daran herumexperimentiert, wie man diese Distanzen signifikant vergrößern kann und einen äußerst erfolgversprechenden Versuch haben US-Amerikaner nun in Bethesda im Staat Maryland auf einer Marinebasis des US-Militärs absolviert. Dabei wurde eine Leistung von etwa 400 Watt über 325 Meter übertragen. Das gelang per Laser, der Empfänger wandelte das Laserlicht dann schließlich in verwertbaren Strom um, der im Versuch dann u.a. Notebooks und auch eine Kaffeemaschine mit Strom versorgte. Das Video zeigt den Versuch, ist im Grunde aber ziemlich unspektakulär.

Viel mehr haben die Anwesenden im David Taylor Model Basin im Naval Surface Warfare Center übrigens auch nicht gesehen. Klar, man sah den Versuchsaufbau der “Power Beaming”-Demonstration, bestehend aus zwei etwa vier Meter hohe Türmen. Einer war mit einem 2-Kilowatt-Laser-Transmitter bestückt, der andere mit einem speziellen Photovoltaik-Empfänger. Da mit Infrarotlicht gearbeitet wurde, war der Laserstrahl selbst für die Anwesenden unsichtbar.

Interessiert aber natürlich nicht, solange der Versuch, der erste dieser Art, erfolgreich absolviert wurde. Eine Spezial-Kamera konnte den Strahl einfangen, ihr seht ihn oben im Artikelbild.