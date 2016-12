Jetzt ist es also passiert. Der Gipfel ist erreicht! Zumindest vorerst. Nach Angaben von Morgan Stanley Chef-Analystin Katy Huberty, werden im kommenden Jahr die iPhone Verkaeufe zum ersten mal sinken und damit den Anhaengern des unbegrenzten Wachstums das „Reality Distortion Field“ abschalten.

Die Analystin der Bank vermerkte in einer aktuellen Veroeffentlichung, dass Apple im kommenden Finanzjahr fast 6% iPhones weniger verkauft werden (was dann ca. 2.9% Rueckgang fuer das Kalenderjahr bedeutet) und damit zum ersten mal (zumindest immer im Jahresvergleich seit der Einfuehrung 2007) einen Rueckgang verbuchen wird.

218 Millionen Smartphones soll Apple im kommenden Finanzjahr verkaufen und angesichts dieser immer noch unglaublichen Zahl, verkneife ich mir mal das Anhaengsel „nur“. Die Frage muss eher lauten, warum das so ist und ob wir uns nun Sorgen um Apple machen muessen?

Huberty spricht von hoeheren Preisen auf den internationalen Maerkten (wohlgemerkt nicht China) und dass dort vor allen Dingen eine Saettigung eingetreten ist und Apple nicht mehr so schnell Neukunden finden kann. Kombiniert man dies mit der Tatsache, dass die Laufzeiten bzw. Lebenszyklen der aktuellen Smartphone-Generationen immer laenger werden, so erklaert dies die Misere, in der Apple offensichtlich steckt.

Erschwerend kommt hinzu, dass das aktuelle iPhone 6S und 6S Plus alles andere als ein Grund fuer ein Upgrade sind, insbesondere fuer User der 2014er Generation.

Ein Blick auf den Gesamtmarkt zeigt aber auch, dass es nicht nur Cupertino trifft, jedoch gibt es hier einen entscheidenden Unterschied im Vergleich zur Konkurrenz von Samsung, Huaweo, Lenovo oder Xiaomi: Fuer Apple ist das iPhone der wichtigste Umsatzbringer im Portfolio und wenn dieses sich schlechter verkauft, dann wirkt sich das auch gleich richtig auf die Bilanzen aus.

Fuer diese sieht Huberty 2016 noch ein Umsatzwachstum von 2% und nennt dabei Apple Watch und Apple TV:

important barometers of the company’s innovation capabilities under the leadership of Tim Cook. We are also encouraged by recent additions to Apple’s management team, which expand leadership in key areas like retail, design, health, digital content, and recently autos