Wenn wir über E-Mobilität schreiben, dann geht es nicht lediglich darum, dass eine Technologie durch eine bessere, nachhaltigere ersetzt wird. Es geht um einen Paradigmenwechsel, der eine Vielzahl an Veränderungen mit sich bringt. Das sehen wir in unseren Städten, wo die komplette Infrastruktur auf den Kopf gestellt werden muss.

Ich vertrete hier auf dem Blog ja eh die Meinung, dass der Löwenanteil der Automobile aus den Innenstädten verschwinden sollte, aber diese Dinge ändern sich nun mal nicht über Nacht. Die Städte stehen also vor der Mammutaufgabe, nach und nach die Infrastruktur so anzupassen, dass man den aktuellen Veränderungen gerecht wird, die zahlreichen Besitzer der klassisch angetriebenen Fahrzeuge nicht verprellt und dann auch noch berücksichtigen muss, wie sich der Verkehr und unsere Transport-Gewohnheiten in den nächsten Jahren verändern werden (Stichwort: E-Scooter).

Die Innenstädte werden sich über kurz oder lang also fundamental verändern (müssen), dennoch kann man vielerorts lediglich ganz kleine Schritte in die richtige Richtung unternehmen. Hier in Dortmund sammelt man seit Jahren viele Ideen, wie man die City zu einer Smart City machen kann und wie in anderen Städten auch, geht es auch hier nur relativ langsam voran.

Jetzt hat man aber einen weiteren dieser kleinen Schritte unternommen, mit dem man gleichzeitig die Parkplatzsituation in der Innenstadt entspannen will und zudem die Lade-Infrastruktur für E-Autos optimieren möchte. Wie das funktionieren soll? Indem man auf versteckte Privatparkplätze zurückgreift.

Das Projekt nennt sich PuLS (Parken und Laden in der Stadt) und ähnelt anderen Apps wie “Park & Joy”. Es geht darum, dass Privatparkplätze von Anwohnern genutzt werden sollen. In den ausgewählten Test-Vierteln (das Kreuz- und das Klinikviertel) ächzt alles angesichts der angespannten Parkplatzsituation. Parkplätze direkt an der Straße sind zu jeder Zeit schwierig zu ergattern. Allerdings gibt es in Garagen und Innenhöfen sehr viele Parkplätze, die tagsüber verfügbar wären, während die Anwohner nämlich auf der Arbeit sind.

Hier sollen Sensoren installiert werden, die dann per App signalisieren können, ob ein Parkplatz belegt ist oder nicht. Solche Projekte kennen wir auch schon aus anderen deutschen Städten. Ergänzend kommt hier aber noch dazu, dass auch Ladeboxen installiert werden sollen, damit Besitzer von E-Fahrzeugen dort ihre Karren aufladen können.

Diese Boxen sollen kompakter sein als gewöhnliche Ladesäulen und könnten mitunter dazu beitragen, dass für die Vermieter bzw. die Eigentümer der Parkplätze Einnahmen generiert werden. Es könnten also alle Parteien gewinnen: Die Parkplatzsituation in diesen Vierteln würde entschärft, gleichzeitig hätte man dafür gesorgt, dass die E-Mobilität vorangetrieben wird. Was so schön klingt, hängt aber noch am seidenen Förderungs-Faden: Die Stadt Dortmund hat nämlich Fördermittel in Höhe von circa 200.000 Euro beim Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur beantragt, die also erst einmal bewilligt werden müssen.

Klappt das, sollte es bereits in diesem Frühling grünes Licht geben und Privatparkplätze könnten in öffentlich zugängige mit Lade-Möglichkeit umgewandelt werden. Wie gesagt: Es ist nur ein kleiner Schritt Richtung Smart City — deswegen aber kein bisschen weniger interessant und notwendig.

Quelle: Dortmund.de via SmartCitiesWorld