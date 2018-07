Kampf der Giganten: Apple Music hat mehr Nutzer als Spotify in den USA

Ich war bisher fest davon überzeugt, dass Spotify der Musikstreaming-Dienst schlechthin ist. Fragt mal bei euch im Freundeskreis nach! Wie oft fallen die Worte Deezer, Amazon Music, YouTube Music oder Apple Music? Weltweit hat Spotify über 160 Millionen Hörer und ist damit die nutzerstärkste Plattform im Bereich des Musikstreamings. Doch wohl nicht der umsatzstärkste Anbieter, denn in den USA soll, laut Digital Music News, Apple Music die meisten zahlenden Kunden haben.

Ausgenommen von dieser Berechnung sind natürlich alle frei nutzbaren Accounts und auch Nutzer, die sich noch in der Testphase befinden. Die Quelle, ein in den USA ansässiger Großverteiler, gab einen Bericht heraus, in dem die Abonnentenzahlen mehrerer Streaming-Musikdienste aufgeführt wurden. Darunter alle bekannten Anbieter, sowie auch Plattformen wie Tidal und Sirius XM. Dieser Bericht rangiert Apple Music nun an die erste Stelle in den Vereinigten Staaten.

Sowohl Apple Music als auch Spotify haben mehr als 20 Millionen zahlende Nutzer in Amerika und so wie es aussieht liegt der Apple Dienst eine Pferdeschnauze vorne. Die Quellen machen auch deutlich, dass Apple Music in den USA ein weitaus stärkeres Wachstum verzeichnet, was auf einen größeren Vorsprung in den kommenden Monaten hindeutet.

Die Ergebnisse sind nicht ganz überraschend. Bereits im Februar stellte das Wall Street Journal fest, dass die Wachstumsrate von Apple in den USA 5% betrug, verglichen mit kleinen 2% bei Spotify. Anhand dieser Daten sagte das man damals voraus, dass Apple Music kurz davor stehen würde, Spotify zu übertreffen.

Weltweit zeichnet sich jedoch ein komplett anderes Bild ab. Spotify hat global gesehen etwa 70 Millionen zahlende Kunden und zusätzlich noch mal 90 Millionen mit einem kostenlosen Account. Apple Music kann unterdessen „nur“ etwa 45 Millionen zahlende Abonnenten verzeichnen und hat ebenfalls knapp 10 Millionen Hörer, die die kostenlose Version nutzen.

Interessant ist auch, dass neu veröffentlichte Alben meist viel mehr Reichweite auf Apple Music erzielen, als auf Spotify. Die Zahlen hierzu lauten 170 Millionen Streams gegen 130 Millionen. Man könnte daraus schließen, dass Apples Nutzer weitaus aktiver sind und das wirft wiederum die Frage auf, wie Spotify damit umgeht und was man dagegen unternehmen möchte. Konkurrenz hält bekanntlich das Geschäft am Laufen.

