Kampfansage an Google und Co: Ikea setzt stärker auf Smart Home Geräte

Ikea veröffentlicht nun das, was in letzter Zeit nur allzu offensichtlich geworden ist: Das Unternehmen will weiterhin stark auf Smart Home Tech als neue Einnahmequelle setzen. Dazu kündigte Ikea an, kräftig in neue smarte Produkte zu investieren, die stets für ein wachsendes Portfolio an intelligenten Geräten sorgen. Die Ankündigung gilt auch als Kampfansage an Google und Amazon, denn das schwedische Möbelunternehmen sollte man mit seinen 780 Millionen jährlichen Käufern nicht unterschätzen.

“Wir haben beschlossen, erheblich in Ikeas Smart Home Sparte zu investieren, um die Entwicklung voranzutreiben. Dies ist das größte Neugeschäft, das wir seit der Einführung von Children’s Ikea aufbauen.” Peter van der Poel, Manager Ikea Range & Supply

Die neue Geschäftseinheit gesellt sich somit unter Ikeas zehn andere Geschäftsgebiete, darunter Licht, Wohn- und Arbeitsbereich, Kleidung, Küche und Ikea Food. Seit 2015 kamen bei dem Unternehmen die ersten Smart Home Ambitionen auf, und zwar in Form von Tischen und Lampen, die Qi-kompatible Handys drahtlos aufladen konnten. Im Jahr 2017 expandierte man zu intelligenter Beleuchtung, bevor sich Ikea in diesem Monat mit Sonos zusammenschloss, um eine Mischung aus Lampe und Lautsprecher zu entwickeln. Als nächstes stehen die ersten intelligenten Jalousien von Ikea auf dem Plan, die ab dem 1. Oktober in den USA verkauft werden.

Ikea ist der neueste Konzern-Gigant, der dem Trend von Google, Apple und Amazon folgt. Glücklicherweise hat der Möbelkonzern bisher einen plattformunabhängigen Ansatz gewählt, der alle Ökosysteme, sowie Google Assistant, Siri und Alexa unterstützt. Und bislang prognostiziert man einen weltweiten Umsatz von rund 830 Millionen Smart Home Geräten im Jahr 2019. Im Jahr 2023 soll er sich sogar auf 1,6 Milliarden verdoppeln. Kein Wunder also, dass das Unternehmen so optimistisch ist, über ihr herkömmliches Möbelsortiment hinauszuwachsen.

“Durch die Zusammenarbeit mit allen anderen Abteilungen innerhalb von Ikea wird die Geschäftseinheit von Ikea Smart Home die digitale Transformation der Ikea-Reihe vorantreiben und neue Unternehmen entwickeln, um den vielen Menschen vielfältigere intelligente Produkte anzubieten. Wir fangen gerade erst an.”

via: theverge