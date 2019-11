Kann man mit Unterwasser-Lautsprechern Korallenriffe retten?

Aktuell sitze ich hier im klimatisierten Hotelzimmer auf Bali und stehe noch unter den Eindrücken eines Trips nach Komodo. Die Inselgruppe beheimatet nicht nur die berühmten Komodo Dragons, sondern ist auch als Taucher-Paradies weltberühmt.

Paradiese dieser Art gibt es auf unserem schönen Planeten ein paar, aber es werden leider immer weniger. Die Erderwärmung, die Umweltverschmutzung und die Überfischung — also kurz gesagt: Die Menschen — sorgen dafür, dass immer mehr Korallenriffe beschädigt werden oder gar sterben. Das australische Great Barrier Reef ist für diese ernste Situation ein Paradebeispiel und es wäre aus vielen Gründen eine Katastrophe, wenn man die Zerstörung nicht verhindern könnte.

Deswegen sind Wissenschaftler weltweit damit beschäftigt, diese Situation irgendwie unter Kontrolle zu bekommen und verfolgen dabei verschiedene Ansätze. So wird beispielsweise überlegt, ob man Korallen aus dem 3D-Drucker nachbilden, oder im Labor züchten kann. Möglich, dass man auf diesem Weg dazu beitragen kann, dass sich solche Unterwasser-Areale wieder erholen, Meeresbiologen der University of Exeter in Großbritannien ist eine andere spannende Entdeckung gelungen. Sie haben nämlich festgestellt, dass ein intaktes Korallenriff einen ganz speziellen Sound hat und man sich dieses Wissen zunutze machen kann.

Gesunde Korallenriffe sind bemerkenswert laute Orte – das Knistern von schnappenden Garnelen und das Schreien und Grunzen von Fischen verbinden sich zu einer schillernden biologischen Klanglandschaft Steve Simpson, Meeresbiologe von der University of Exeter

Je kaputter so ein Riff ist, desto ruhiger wird es dort. Wird es ruhig im Riff, kommen auch weniger Fische, die aber einen sehr wichtiger Baustein in so einem intakten Riff-Ökosystem darstellen. Die Wissenschaftler haben gestern eine Studie veröffentlicht, die beschreibt, wie man mithilfe von Unterwasser-Lautsprechern wieder Fische anlocken könnte. Mit diesen Speakern werden dann schlicht Geräusche von gesunden Korallenriffen abgespielt. Auf diese Weise möchte man junge Fische dazu bringen, sich auch in beschädigten Territorien herumtreiben.

In einer Pressemitteilung der Universität Exeter verkündete man, dass die Übertragung von gesundem Riff-Sound die Gesamtzahl der Fische, die auf experimentelle Flächen des Riffhabitats gelangen, verdoppelt und die Anzahl der vorhandenen Arten um 50 Prozent erhöht hat.

Sechs Wochen lief das Experiment und das lässt nun hoffen, dass man — kombiniert mit den oben erwähnten Ansätzen — tatsächlich bedrohte Habitate retten kann. Ob das dann auch mit dem Great Barrier Reef gelingen kann, darf natürlich weiter bezweifelt werden. Aber es ist doch schön, dass es bei so vielen schlechten Nachrichten bezüglich des Klimawandels und der Umweltverschmutzung auch immer wieder Hoffnungsschimmer gibt aus der Wissenschaft.

Quelle: nature.com via CNET