Zwei Dinge muss man im Hinterkopf haben, wenn man in Deutschland derzeit über das Thema Mobilität und Autos spricht:

Eine komplette Branche befindet sich im Umbruch Es ist Wahlkampf

Das muss man berücksichtigen, wenn man heute Aussagen von Politikern vernimmt. Unsere Kanzlerin Angela Merkel stellt da keine Ausnahme dar. Fakt ist — und da sind sich wohl alle einig — dass derzeit ein Paradigmenwechsel ansteht und eine komplette Industrie auf Links gekrempelt wird. Neue Player und neue Technologien machen die ganze Nummer sehr spannend, knabbern aber auch an der Planungssicherheit der Unternehmen, der Politik und nicht zuletzt auch der Endverbraucher.

Aktuell dominieren selbstverständlich noch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor das Straßenbild und das dürfte sich auch in den nächsten Jahren nicht signifikant ändern. Der Umbruch kommt aber und nicht nur elektrisch angetriebene Fahrzeuge stehen dabei als Alternative zur Verfügung. Ich glaube, dass wir heute nur schwerlich eine Prognose treffen können, wie sich das innerhalb von 15-20 Jahren entwickeln wird, selbst wenn das E-Auto aktuell wohl die von den meisten präferierte Lösung darstellt.

Auch unsere Kanzlerin will sich da jetzt in Stellung bringen — ist ja schließlich Wahlkampf und das Auto als des Deutschen liebstes Kind ist da auch trotz Diesel-Skandal eines der wichtigsten Themen.

Lesenswert: Umweltsau Tesla? 17 Tonnen CO2 bei der Produktion der Akkus? Es ist komplizierter …

In einem Interview mit der SUPERillu stand Angela Merkel nun Rede und Antwort und ließ durchblicken, dass auch sie das Ende des Verbrennungsmotors befürwortet. Dabei versteht sie es wie gewohnt, sich zu positionieren und sich gleichzeitig durch fehlendes Konkretisieren alle Türen offen zu halten.



Angesprochen auf ein generelles Verbot von Neuzulassungen von Autos mit Verbrennungsmotoren bis 2030 oder 2040, wie es in verschiedenen anderen Ländern bereits geplant ist, erklärt sie, dass sie diese Strategie ebenfalls als sinnvoll erachtet. Allerdings möchte sie sich dabei nicht auf eine Jahreszahl festlegen.

Das ist auf der einen Seite vernünftig, weil ich ein Festlegen beispielsweise auf 2030 für etwas sehr optimistisch einschätze. Auf der anderen Seite ist es aber auch die unverbindlichste aller Aussagen, denn dass irgendwann die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren von den Straßen verschwinden werden, dürfte jedem klar sein.

Ich finde schon, dass man ihr da auch ein wenig politisches Kalkül vorwerfen darf — ist ja schließlich knapp vor der Bundestagswahl. Da möchte man dann weder neuen Technologien gegenüber als unaufgeschlossen dastehen, noch möchte man Wähler verschrecken, die gerade erst ein klassisch betriebenes Auto erworben haben oder eine solche Anschaffung in Bälde anstreben.

Deshalb erklärt Merkel in diesem Interview gleichzeitig auch noch, dass die Politik auch weiterhin den Diesel-Antrieb unterstützen möchte. Mit ihr als Kanzlerin bleiben den Diesel-Fahrzeugen also die Steuervorteile erhalten. Darüber hinaus sagt sie, dass ihrer Meinung nach beim Diesel-Skandal betrogen wurde (Was soll sie auch sonst sagen?) und dieser „schonungslos“ aufgedeckt werden muss. Beim nächsten Diesel-Gipfel, der dann nach den Bundestagswahlen stattfinden soll, möchte die Kanzlerin dann auch persönlich zugegen sein.

Und da wir schon von Wahlkampf reden: Nachdem Merkel sich gegen die — von Konkurrent Schulz geforderte — Quote für Elektroautos sträubt und jetzt erklärt, dass sie das Ende der Verbrennungsmotoren befürwortet, wirft ihr der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz einen „Schlingerkurs“ vor. Halte ich persönlich auch für eine gewagte These, denn beides schließt sich ja nun wahrlich nicht gegenseitig aus.

Machen wir uns nichts vor: Es wird in den letzten Wochen bis zur Wahl von beiden Seiten noch kräftig getrommelt und angekündigt werden und erst danach wird sich einigermaßen konkret damit beschäftigt werden, was tatsächlich Phase ist und welchen Weg die neue Regierung dann einschlägt. Ich hab meine Ansprüche daher schon ziemlich heruntergeschraubt und bin heute fast schon froh darüber, dass die großen Parteien überhaupt kommunizieren, dass grundlegende Änderungen anstehen — auch, wenn es die Kanzlerin jetzt wieder denkbar unverbindlich formuliert hat.

