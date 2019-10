James Dyson, der Erfinder und Gründer der gleichnamigen Firma, gab 2017 bekannt, dass er mit seinem Unternehmen ein Elektrofahrzeug auf den Markt bringen will. Der Plan war, 3,2 Milliarden Dollar in das Projekt zu investieren, wobei die Firma schon auf ihre Expertise von anderen bekannten Geräten zurückgreifen konnte. Das restliche Geld sollte in weitere Forschung für das Auto gesteckt werden und dann würde der Wagen im Jahr 2021 das Licht der Welt erblicken. Es sollte außerdem in Singapur gebaut werden.