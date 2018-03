Wie man schon an dem Porsche fahrenden Huawei Mate 10 Pro sehen konnte, wurde der diesjährige Mobile World Congress auch als Präsentationsplattform für das Connected Car genutzt. Auf der Messe zeigte unteranderem auch Autozulieferer Continental, was sie in der Pipeline haben. Ihr vorgestellter Connectivity Manager soll das smarte Auto von Morgen unterstützen.

Denn, die Verfügbarkeit und die Stabilität des Mobilfunknetzes ist und wird immer wichtiger. Gerade in ländlichen Regionen ist es ärgerlich, wenn der Empfang ausbleibt und das Telefonat dann abricht oder der Musik-Stream stoppt. Das gilt nicht nur für das Handy, sondern bei vielen auch für das Auto. Der Verbindungsmanager von Continental soll deshalb vorrauschauend arbeiten, um die Netzverfügbarkeit auf der zu fahrenden Route zu ermitteln.

Dazu sammelt das Programm ständig Daten auf Strecken, die man mit dem Auto abfährt. Die Daten enthalten beispielsweise Infos zu Signalstärke, Bandbreite, Mobilfunkstandards und Latenz, zu den Kosten für die Netzwerkverbindung an einer bestimmten Position sowie zur Verfügbarkeit verschiedener Netze und Provider. Das alles wird dann in der Cloud gespeichert. Je mehr Fahrzeuge dann den Verbindungsmanager nutzen, desto größer ist die Datenbank in der Cloud und desto besser kann das Programm eine Vorhersage treffen.

„Dank der Kombination aus Crowdsourcing-Daten der Fahrzeuge auf der Strecke und deren errechneten vorausliegenden Routen kann unser Daten- und Verbindungsmanager dann tatsächlich in die Zukunft schauen.“ Johann Hiebl, Leiter der Continental Business Unit Infotainment & Connectivity

Was passiert nun bei der Ansage, dass die Verbindung schlechter wird oder vielleicht sogar gar kein Netz verfügbar ist? Zum einen kann die Software den Fahrer vorwarnen, sodass dieser genau Bescheid weiß, wann der Empfang schlechter wird. Zum anderen kann die Software zu einem gewissen Grad eigenständig handeln. Beispielsweise kann sie den Download eines Software-Updates mit weniger Bandbreite versorgen oder aber zwischen Mobilfunknetzen wechseln. Vorausgesetzt natürlich, es stehen mehrere zur Verfügung.

Nun stellt sich die Frage: Braucht man solch einen Verbindungsmanager überhaupt? Muss man ständig und überall mit dem besten Netz versorgt werden? Natürlich kommt man auch ohne Empfang ans Ziel, nur spielt sich heutzutage viel im Internet ab. Seien es Staumeldungen auf der berechneten Route oder aber der Musik-Stream über Spotify, für vieles ist eine stabile Internetverbindung erforderlich. Das wird in Zukunft sogar noch wichtiger werden.

via: continental