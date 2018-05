Kein zweites Smartphone: Ist Essential schon am Ende?

Essential ist einer dieser Sterne am Smartphone-Himmel, der nie wirklich so hell strahlte, wie man es uns vorher angekündigt hatte. Eine Smartphone-Revolution sollte es werden, letzten Endes war das dann veröffentlichte Essential PH-1 ein zwar technisch sehr ordentliches, aber auch überteuertes Smartphone. Es stach aus dem Smartphone-Einerlei im Wesentlichen dadurch hervor, dass es als eines der ersten eines mit der mittlerweile berühmten „Notch“ war.

So, wie es aktuell aussieht, braucht ihr auch in nächster Zeit nicht mit einem Nachfolger rechnen. The Information und Bloomberg berichten darüber, dass der weitere Kurs des Unternehmens derzeit unklar wäre und man bezieht sich da u.a. auf eine interne Mail des Android-Miterfinders und Essential-Gründers Andy Rubin.

Laut dieser Mail weiß derzeit selbst Rubin nicht, was das Beste fürs Unternehmen ist. Sicher scheint zu sein, dass viel Geld benötigt wird. Das kann theoretisch durch weitere Investoren reinkommen, aber es ist auch denkbar, das komplette Unternehmen zu verkaufen, inklusive allen Rechten an bereits veröffentlichter und noch kommender Hardware sowie allen vorhandenen Patenten.

Gegenüber Android Police sagte ein Essential-Sprecher, dass man bei der Entwicklung neuer Produkte stets breit aufgestellt wäre und manchmal legt man halt eines wieder auf Eis, um sich verstärkt um ein anderes zu kümmern.

We always have multiple products in development at the same time and we embrace canceling some in favor of the ones we think will be bigger hits. We are putting all of our efforts towards our future, game-changing products, which include mobile and home products.