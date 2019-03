Keine Überraschung: 5G-Smartphones werden 2019 keine Rolle spielen

Ja, auch hier auf dem Blog reden wir viel über faltbare Smartphones und über 5G-Handsets. Der Mobile World Congress hat gezeigt, dass die Hersteller nahezu aufatmen, dass sie nach Jahren der Eintönigkeit und eher sparsamen Iterationen ihrer Hardware nun endlich wieder Themen gefunden haben, mit denen sich ihre Innovationsfähigkeit demonstrieren lässt.

Das mag dann im Detail zwar nicht stimmen, aber zumindest kann man es marketingtechnisch so verkaufen. Wenn Samsung beispielsweise sein Galaxy S10 5G für Deutschland ankündigt, bevor überhaupt die Versteigerung der entsprechenden Frequenzen über die Bühne gegangen ist, dann will das Unternehmen nicht massig 5G-Smartphones verkaufen, sondern eher eine Duftmarke im Sinne von “Seht her, wir haben die neueste Technologie bereits am Start” setzen.

Das ist nun ehrlich gesagt nicht verwerflich, dass sich die Unternehmen positionieren und ihre Hüte schon mal prophylaktisch in den Ring werfen. Aber für uns Konsumenten ist es aber auch nicht sonderlich spannend und vor allem auch noch nicht besonders zielführend. Dennoch gibt es bereits jetzt jede Menge konkret angekündigte 5G-Smartphones für die nächsten Monate und noch deutlich mehr Absichtserklärungen für Geräte, die ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen sollen.

Die International Data Corporation (IDC) legt jetzt aktuell Zahlen vor, die sich mit den ausgelieferten Smartphones dieses Jahres beschäftigen. Es gibt aber nicht nur Prognosen für 2019, sondern auch schon den Blick aufs Jahr 2023. In diesem Report geht es unter anderem darum, dass Smartphones global betrachtet weiter schwächeln. Die IDC erwartet, dass in diesem Jahr knapp 1,4 Milliarden Handsets ausgeliefert werden, was minimal (-0,8 Prozent) weniger wäre als im letzten Jahr.

Die Gründe für diese Entwicklung haben wir schon vielfach besprochen und werden auch von der IDC wieder aufgelistet: Der schwierige Markt in China, wo die Absatzzahlen stark rückläufig sind, die ebenso schwierigen Handels-Verwicklungen zwischen den USA und China, die nicht nur Auswirkungen auf diese beiden Nationen haben und nicht zuletzt natürlich auch die Zyklen, in denen neue Smartphones gekauft werden — die Nutzer haben ihre Geräte halt länger im Einsatz als noch vor einigen Jahren.

Gleichzeitig wird im Bericht aber auch erwähnt, dass es Hoffnungsträger für die Branche gibt, die Zahlen künftig wieder anzukurbeln. 5G ist dabei sicher ganz oben auf der Liste, wenngleich wir nach wie vor nicht davon überzeugt sind, dass die 5G-Technologie ausgerechnet bei den Smartphones für einen Impact sorgen wird. Nahezu jeder Markt, den man sich vorstellen kann und jede Branche, in der 5G zum Einsatz kommen wird, ist spannender als der Einsatz der Technologie in Smartphones.

Aber sei es drum — hier geht es schließlich um Smartphones und dementsprechend gibt die IDC auch Prognosen ab, wie sich die 5G-Geschichte auf diesem Markt entwickelt. Wer jetzt gedacht hat, dass durch die vielen angekündigten 5G-Devices diese Technologie schon 2019 durch die Decke geht, wird sich durch die Zahlen der IDC enttäuscht sehen. Selbst 2020 und 2021 wird erst mal wenig passieren vermutlich.

Für 2023 sieht die IDC aber dann einen signifikanten Anteil der 5G-Geräte am weltweiten Smartphone-Markt: Stimmt die Prognose, werden 2023 26 Prozent der weltweit verkauften Smartphones auf diese Technologie setzen. Soll heißen: Jedes vierte Smartphone, das 2023 verkauft wird, kommt mit 5G. Hier seht ihr das nochmal übersichtlich aufbereitet:

Um es nochmal deutlich auszudrücken: Wir sind noch vier Jahre davon entfernt, dass die Verkäufe von 5G-Smartphones wirklich einen großen Impact auf den Markt haben. Wenn wir also sagen, dass Apple sich aus gutem Grund noch mit einem 5G-iPhone zurückhält, dürfen wir uns durch diese Zahlen bestätigt fühlen.

In konkreten Zahlen ausgedrückt wird klar, wie wenig vom 5G-Buzz übrig bleibt, wenn man den Blick lediglich auf Smartphones im Jahr 2019 wirft: 1,394 Milliarden Handsets werden dieses Jahr prognostiziert verkauft Darunter werden sich der Prognose nach etwa 6,7 Millionen 5G-taugliche Phones befinden.

Das sind gerade einmal 0,5 Prozent aller verkauften Einheiten und somit befinden sich die 5G-Smartphones dieses Jahr im nahezu nicht wahrnehmbaren Bereich. Das ändert natürlich nichts daran, dass die Nummer in den Folgejahren mächtig Fahrt aufnehmen dürfte. Wenn ihr aber das Gefühl habt, noch nicht in diesem Jahr auf den 5G-Zug aufspringen zu wollen, dann habt ihr hier beides: Unsere Zustimmung, dass Warten durchaus die richtige Idee ist und auch die Zahlen der IDC, um das alles zu unterfüttern.

Quelle: IDC via phonearena