Kentucky Fried Chicken, kurz KFC, ist eine der hierzulande bekanntesten US-Fast Food-Ketten, die es über den großen Teich nach Deutschland geschafft haben. Während wir es hier aber mit ungefähr 130 Filialen zu tun haben, sind es in China sogar über 4.000 Stück. KFC ist also schwer angesagt im Reich der Mitte. Spätestens, seit ich in Shenzhen bei McDonald’s einen Burger mit einem schwarzen Brötchen gegessen habe, weiß ich, dass die Fast Food-Buden dort durchaus anders aussehen können als hier.

Das betrifft aber nicht nur die Auswahl beim Essen, die ein wenig angepasst wird an die landestypischen Geschmäcker, auch Laden-Konzepte können von denen abweichen, die wir hier so kennen. KFC hat sich beispielsweise schon einmal mit Baidu zusammengetan – dem Suchmaschinen-Riesen, der in China unangefochten die Nr.1 ist.

In Shanghai eröffneten die beiden Unternehmen eine KFC-Filiale, die sehr nostalgisch eingerichtet ist – mit einem Unterschied: Der Roboter Yumi kommt dort zum Einsatz und kann zusätzlich zu den Bestell-Terminals, die ihr vielleicht auch schon kennt, per Sprache eure Bestellung aufnehmen.

Jetzt gibt es eine erneute Kooperation in Form eines Fast Food-Restaurants, dieses Mal in Beijing. Dort haben sich Baidu und KFC eine wirkliche Neuheit einfallen lassen: Dort werden die Gesichter der Kundschaft gescannt und per Facial Detection bekommt ihr dann eine Empfehlung für ein möglichst passendes Menü. Soll heißen, die Software weiß bestenfalls schon, was ihr essen wollt, bevor ihr es selbst formulieren könnt.

Als ich das gerade gelesen hab, hab ich mir Gedanken dazu gemacht, auf welcher Basis hier die Vorschläge gemacht werden. Ich hatte direkt mehrere Ideen:

Das System erkennt, dass ich fett bin und legt mir auf jeden Burger ein Extra-Chicken-Patty – und verweigert mir Salat

Das System analysiert meine grobporige Mischhaut und stellt fest, dass ich ein „Pommes-Typ“ bin

Die Gesichtserkennung stellt fest, dass ich noch BBQ-Sauce im Gesicht kleben hab vom letzten Mal und schlägt mir schlicht den dazu passenden Burger mit gleicher Sauce vor

Wie ihr euch denken könnt, sind diese Ansätze alle falsch. Stattdessen erkennt das System mein Geschlecht und mein Alter, außerdem meinen Gesichtsausdruck. Auf dieser Basis wird dann ermittelt, was mir wohl am ehesten für ein Menü liegen würde. Der junge Kerl Anfang 20 würde hier zum Beispiel ein Menü mit einem Crispy Chicken Burger und knusprigen Chicken Wings bekommen, dazu eine Cola. Die Dame jenseits der 50 hingegen würde zum Frühstück eher eine Schüssel Haferbrei und Sojamilch vorgeschlagen bekommen, heißt es in der Pressemitteilung.

Leider erklärt KFC nicht, welchen Gesichtsausdruck man machen muss, um eher diese oder eher jene Speise vorgeschlagen zu bekommen. Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass das sehr zuverlässig funktioniert, aber glücklicherweise ist es ja auch nur eine Empfehlung, so dass Kunden auch ihre tatsächlich gewünschten Produkte bestellen können.

Da wird es dann schon pfiffiger mit der Gesichtserkennung: Ist das euer Stammladen, also seid ihr dort öfters mal zum Essen, dann erinnert sich das System an euch und macht dann Vorschläge aufgrund eurer vorherigen Bestellungen und tatsächlichen Neigungen. Ob mich dann in dem Restaurant eine Stimme begrüßt mit den Worten: „Du bist jetzt schon das vierte Mal hier diese Woche – und wir haben erst Dienstag, Fettsau“, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sehr viele Menschen befremdlich finden könnten, dass dort ihr Gesicht abgespeichert ist, verknüpft mit den Essgewohnheiten inklusive den Zeiten, in denen man dort isst.

Was sagt ihr? Schöne neue Welt, oder doch ein bisschen zu creepy?

via TechCrunch