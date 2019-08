KI-Assistent für Minecraft: Facebook und MIT haben große Pläne

Minecraft wird in einer der nächsten Versionen eine künstliche Intelligenz verpasst bekommen. An dem Projekt arbeiten Facebook und das MIT gemeinsam. Ihr Ziel ist es, ein KI-System zu entwickeln, das gut im Multitasking funktioniert. Es soll nicht nur für eine Aufgabe zuständig sein, das gaben die Entwickler in dieser Woche in einem Blogeintrag bekannt.

Minecraft hat über 90 Millionen monatliche Spieler und feierte gerade sein 10-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wird man das AR-Handyspiel Minecraft Earth veröffentlichen, das auf einem ähnlichen Spielprinzip wie Pokémon Go aufbaut. Derzeit befindet sich das Game noch in der Beta-Version, soll jedoch bald für iOS und Android veröffentlicht werden. Der Minecraft-Entwickler Mojang wurde 2014 für 2,5 Milliarden Dollar von Microsoft gekauft.

Facebook Research und Forscher des MITs arbeiten nun an einem KI-Assistenten, der mit den Spielern interagieren und dann auf Anfrage eine Reihe von Aufgaben ausführen kann. Der Assistent kann auch aus Interaktionen mit den Spielern lernen und neue Fähigkeiten entwickeln. So ganz klar ist bislang noch nicht, was genau die Aufgabe der KI sein soll, oder zumindest haben die Entwickler noch kein Wort darüber verloren. Sie wählten Minecraft für das Projekt aus, weil es eine “unendliche Vielfalt” aufweist, aber einfache und vorhersehbare Regeln hat.

“Die Möglichkeiten für eine KI zu lernen sind riesig. Facebook möchte die KI so gestalten, dass sie sich selbst verbessert. Sie denken, dass die Minecraft-Umgebung perfekt ist, um diese Art von künstliche Intelligenz zu entwickeln.”

Die Entwickler sind sich jedoch einig, dass ihr Vorhaben ein herausfordernder Prozess darstellt. Selbst eine einfache Anforderung wie “Baue einen Turm, der 15 Blöcke hoch ist”, erfordert eine KI, die versteht, was ein Turm ist, wie man ihn baut, wie man die Höhe misst und was die Zahl 15 bedeutet.

Wenn ihr die Minecraft-KI von Facebook mal ausprobieren möchtet, könnt ihr sie hier herunterladen.

via: cnet