KI-Experimente: Wie Google Algorithmen die natürliche Sprache lehrt

Google lässt tief blicken. Nicht etwa in seine Pläne für neue Geräte, sondern viel mehr in Experimente mit künstlicher Intelligenz. Die Forschungsabteilung des Konzerns beschäftigt sich nämlich gerade damit die Elemente menschlicher Sprache aufzuschlüsseln. Man möchte Maschinen und Algorithmen also beibringen, wie Semantik funktioniert und natürliche Sprache verarbeitet werden kann.

„Natural language understanding has evolved substantially in the past few years, in part due to the development of word vectors that enable algorithms to learn about the relationships between words, based on examples of actual language usage.“ Ray Kurzweil, Produkt Manager Google