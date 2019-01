Premiere für KitchenAid: Die Marke, die zu Whirlpool gehört, lässt sich zum ersten Mal bei der CES in Las Vegas blicken, die in wenigen Tagen offiziell durchstartet. Kein Wunder, dass man dort bislang nicht vertreten war: Die Mixer des Unternehmens und anderes Küchengerät passte bislang nicht wirklich auf eine Messe für Consumer Electronics.

Das ändert sich aber in Smart-Home-Zeiten, in denen auch smarte Unterhaltungselektronik mehr und mehr den Weg in unsere Küchen findet. Die Küchen-Experten von KitchenAid zeigen jetzt ihr allererstes Smart Display, welches auf künstliche Intelligenz aus dem Hause Google setzt, sprich: auf den Google Assistant.

Das bedeutet auch, dass ihr mit dem durchaus ansehnlichen Teil nahezu die gleiche Funktionalität erwarten dürft wie bei anderen third-Party-Produkten, die den Google Assistant an Bord haben. Ihr könnt also selbstverständlich auch hier per Sprache Nachrichten aufrufen, Termine checken, das Smart Home steuern und vieles mehr.

Darüber hinaus soll sich das Display natürlich vor allem auch in der Küche nützlich machen. Das geht auf verschiedenen Wegen, beispielsweise indem ihr dort Netflix glotzt, während ihr Gemüse schnibbelt oder ähnliches. Sehr positiv ist dabei die Tatsache, dass das Display IPX5-zertifiziert ist, also keine Probleme damit hat, hier und da mal ein paar Spritzer abzubekommen. Hier hat KitchenAid zumindest mal die Nase vorn gegenüber dem Smart Display von Lenovo, welches in Las Vegas vor einem Jahr präsentiert wurde.

Aber reicht das, um sich auf einem immer voller werdenden Markt gegen die Konkurrenz durchsetzen zu können? Schwierig, würde ich meinen und bei KitchenAid packt man deshalb noch ein zusätzliches Feature ins Gerät in Form der Integration von Yummly, einem Service, der euch mit massig Rezepten versorgt.

Als Alleinstellungsmerkmal ist das allerdings ein bisschen dünn, daher auch der Google Assistant von Haus aus Rezepte sehr schön aufbereiten kann. Sowohl über den smarten Assistenten von Google als auch per Yummly könnt ihr in eurem eigenen Tempo die Rezepte abarbeiten, werdet dabei Schritt für Schritt durch den Zubereitungsvorgang gelotst.

Mag sein, dass diese smarte Küchenschlacht letzten Endes über den Preis entschieden wird. Einen finalen Preis hat man noch nicht genannt, lediglich verkündet, dass man sich zwischen 200 und 300 US-Dollar bewegen wird. Bekommt es KitchenAid fertig, hierbei die untere Grenze anzupeilen, wäre das erste Smart-Home-Produkt des Unternehmens durchaus konkurrenzfähig, gerade mit Blick auf den wasserdichten Screen.

via droidlife