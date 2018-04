Kleines Suchspiel auf Google Maps: Wo ist Waldo?

Heute ist nicht nur Ostersonntag, sondern auch der 1. April. Der Tag, an dem man besser noch einmal über das Erzählte nachdenken sollte – es könnte ein Aprilscherz sein ;). Zur Feier des Tages bringt Google den berühmten Waldo mit seinem ikonischen rot-weißen Pullover auf die Google Maps Oberfläche. Egal ob Smartphone oder Browser, ab heute wird einem Waldo fröhlich auf der Startseite zuwinken.

Daraus hat Google ein kleines Spiel entwickelt. So gut wie jeder wird sich an die Waldo-Bücher zurück erinnern, in denen man die Augen nach seinem gestreiften Pulli offen halten musste. Klickt man nun bei Google Maps auf seine Figur, öffnet sich ein ganz ähnliches Such-Spiel. Waldo reist an verschiedene Standorte dieser Welt und dort kann der Nutzer ihn dann in einer gemalten 2D-Welt suchen.

Das Mini-Spiel kann auch durch die Frage an Google geöffnet werden: „Hey Google, wo ist Waldo?“. Doch nicht nur der gestreifte Pulli-Mann ist auf den Wimmelbildern zu finden. Auch seine Freunde sind auf der Karte versteckt und können gesucht werden. Insgesamt gibt es sechs Suchbilder und in denen 24 Figuren versteckt sind. Welche ihr davon auf dem jeweiligen Bild finden müsst, seht ihr am oberen Rand.

Das Spiel ist eine nette Idee und ein schöner Zeitvertreib. So leicht, wie es zunächst klingt, ist es nicht. Wer die ursprünglichen Waldo-Bilder kennt, der weiß, dass man doch ganz schön seine Augen anstrengen muss. Einen Punktestand oder Highscore gibt es übrigens nicht. Man spielt das Suchrätsel also nur aus Spaß an der Freude. Google bietet Waldo und seine Wimmelbilder noch bis zum 5. April an.

Natürlich solltet ihr dafür die neuste Version von Google Maps installiert haben oder ihr sucht Waldo einfach über den Browser. Die kleinen Spielchen von Googles zuständigem Team sind immer wieder eine kleine Freude. Erst vor kurzem konnte man mit Super Mario die Google Maps Welt erkunden. In den vergangenen Jahren gab es zum 1. April auch schon eine Pokemon-Suche oder auch eine Pacman-Welt.

via: digitaltrends