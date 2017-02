Sich im Winter mit einem heißen Getränk und dem weichen Lieblingspulli auf der Couch zusammenkuscheln – ein tolles Gefühl! Getreu dem Motto „winter time is cozy time“ kann man sich im Adidas Pop-Up Store in Berlin einen personalisierten Pullover stricken lassen und das direkt vor Ort. Anders als in der Modewelt so üblich, gibt es hier keine Kleidung von der Stange. Jeder der möchte, kann die eigenen Maße mit einem Körperscanner messen und den Pulli individuell gestalten. Das Ganze ist Teil eines Forschungsprojekts namens „Storefactory“, bei dem neue Möglichkeiten für digitale Einkaufserlebnisse getestet werden.

Die Kampagne nennt sich „Knit for You“ und hier werden die Pullis aus Merinowolle gestrickt. Wer sich für das personalisierte Kleidungsstück entscheidet, ist bei jedem Fertigungsschritt dabei, angefangen bei der Registrierung. Nachdem man einen persönlichen QR-Code bekommen hat, kann es losgehen. Mit ihm meldet man sich bei jedem einzelnen Schritt an und Einstellungen für den finalen Pullover werden gespeichert.

Zuerst kommt in einem dunklen Raum, mit einem quadratisch ausgeleuchteten Feld auf dem Boden und einem gegenüberliegenden Spiegel, ein Projektor zum Einsatz. Der Oberkörper wird mit verschiedenen Motiven beleuchtet und per Gestensteuerung lässt es sich verändern. Alle Motive die einem gefallen, werden auf dem QR-Code abgespeichert.

Beim nächsten Schritt wird ein Körperscanner eingesetzt, um den Körper Millimeter für Millimeter abzumessen. Auch diese Informationen werden auf dem persönlichen Code hinterlegt. Wenn alles erledigt ist, kann man sich selbst als Designer versuchen. Es gibt mehrere Arbeitsbereiche mit großen Displays davor, bei denen man seinen Pulli mit den verschiedenen gespeicherten Mustern ansehen kann.

Außerdem stehen dort unterschiedliche Grundfarben zur Verfügung, die auf Farbplatten gestickt sind. Man legt diese in eine dafür vorgesehene Kuhle auf dem Tisch und die Farbe wird auf dem Bildschirm übernommen. Mit einem Regler schiebt man sich durch die einzelnen Designs, die in der Dunkelkammer aufgenommen wurden. Wenn man mit seiner Wahl zufrieden ist, druckt man ein Foto von dem fertigen Teil. Der Auftrag wird dann automatisch an eine Strickmaschine direkt im Laden weitergeleitet und es dauert etwa vier Stunden, bis der Pullover fertig ist.

Ich finde das Konzept sehr interessant und es ist weltweit das Erste seiner Art. Das digitale Einkaufserlebnis könnte so von Grund auf verändert werden. Ich finde es auch gut, dass man beim Stricken zuschauen kann, denn so weiß man genau wo die Ware herkommt. Wer in der Nähe vom Bikini Berlin wohnt, kann dem Pop-Up Store ja mal einen Besuch abstatten. Verbrennt euch aber nicht die Finger an dem Preis: Schlappe 250 Euro kostet der Pulli to go.

via: gafferdeluxe