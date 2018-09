Können wir das Great Barrier Reef mit Elektrizität wiederbeleben?

Das berühmte Great Barrier Reef ist das größte Korallenriff der Erde und befindet sich vor der Nordostküste Australiens. Doch aufgrund des Treibhauseffekts ist es mehr als bedroht. Die Korallenbedeckung ging in den letzten Jahren massiv zurück – zwischen 1985 und 2012 hat das Riff sogar die Hälfte seiner Korallen verloren. Das ist vor allem eine Folge der globalen Erwärmung, die ja nicht alle als real ansehen wollen – *hust*, nicht wahr Alleswisser Trump?

Die Umweltschutzgruppe namens Reef Ecologic hofft, das Blatt noch rechtzeitig wenden zu können. Momentan führen sie einen Versuch durch, um Korallen nachzuzüchten. Die Idee ist einfach wie genial. Gitter aus Stahl werden auf die beschädigten Teile des Riffes gelegt und mit Strom versorgt. Dadurch soll das Wachstum der Korallen angeregt und beschleunigt werden.

Elektrifizierte Metallrahmen wurden bisher verwendet, um das Korallenwachstum an Riffen in Südostasien, der Karibik und dem Indischen Ozean zu fördern. Es hat sich gezeigt, dass sie Mineralien anziehen, die dazu beitragen, dass Korallen drei- bis viermal schneller wachsen als normal.

Die Technik wird an einem Abschnitt des Riffs 100 Kilometer nördlich von Cairns erprobt, der Teil, der von den Massenkorallenbleichen 2016 und 2017 stark betroffen war. Einige Korallen wachsen auf natürliche Weise nach, aber es wird mindestens ein Jahrzehnt dauern, bis sich selbst die am schnellsten wachsenden Arten vollständig erholt haben.