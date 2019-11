Konkurrenz für den Cybertruck: GM kündigt E-Pickup für Herbst 2021 an

Heute kann man irgendwie nicht über elektrische Autos reden, ohne über die Präsentation des Tesla Cybertruck zu sprechen. Schon in den Morgenstunden schrieb ich euch ja, was ich von der Nummer halte, später hat der Mark auch nochmal seine ganz andere Meinung dargelegt. Ich persönlich finde dabei nicht, dass man “immerhin reden jetzt alle über Pickups” als einen Erfolg für Tesla verbuchen kann. Hätte Elon Musk auf der Bühne mit dem Cybertruck ein Kind überfahren, hätte immerhin auch die ganze Welt über Pickups geredet, ohne dass ich glaube, dass das einen besonders positiven Impact auf Teslas Verkäufe gehabt hätte.

Aber es ist eben in der Tat so: Ob positiv oder negativ — Pickups sind heute auch mal außerhalb der Vereinigten Staaten auf der Agenda. Demnach also der perfekte Zeitpunkt für die Konkurrenz, mit eigenen Neuigkeiten zum Thema an die Öffentlichkeit zu gehen. GM hat das heute getan, denn auch dieser Tesla-Konkurrent bastelt an einem elektrischen Pickup.

Überraschend kommt das nicht, denn der Pickup-Truck an sich ist in den USA einfach sensationell beliebt, so dass elektrische Varianten einfach nur folgerichtig sind und darüber hinaus hat GM auch vorher schon durchblicken lassen, dass man da etwas in Arbeit hat. Den heutigen Tag hat man aber genutzt, um seine Road Map zu verkünden: Im Herbst 2021 sollen die ersten elektrisch angetriebenen Pickups von GM über US-amerikanische Straßen rollen! Das versprach CEO Mary Barra höchstpersönlich offiziell bei einer Investoren-Konferenz.

Man äußerte Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden und derjenigen Menschen, die erstmalig Pickup-Territorium betreten. Diesen Wünschen will man nachkommen mit dem Bau eines eigenen Pickups mit elektrischem Antrieb.

Wenn man berücksichtigt, dass auch Ford seinen Klassiker F-150 elektrifizieren wird und sich zu Unternehmen wie Tesla, GM und Ford auch noch Startups wie Rivian gesellen, kann man wohl jetzt schon davon ausgehen, dass diese Geschichte mit den elektrischen Pickups zumindest in den USA ein ganz dickes Ding werden dürfte.

Wer sich da zunächst mal an die Spitze setzt, ist noch völlig offen, zeitlich dürfte der Rivian R1T der erste sein, der sich hier um Kundenzuspruch bewirbt, wenn er dann tatsächlich schon 2020 zu kaufen sein wird. Teslas Konkurrenz schläft jedenfalls nicht und auch GM hat heute gezeigt, wie ernst es dem altehrwürdigen Unternehmen mit der Elektrifizierung mittlerweile ist.

Quelle: Electrek