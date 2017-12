Googles Tochterunternehmen Nest hatte bereits Ende September das eigene Ökosystem ausgebaut. Nest Secure nennt sich das Ganze und umfasst eine neue Alarmanlage, die sich besonders einfach bedienen lassen soll. Dazu kommt eine neue Hello-Türklingel inklusive Kamera und eine Nest-IQ-Überwachungskamera für Draußen. Zusammen ergeben diese Komponenten ein komplettes Alarmsystem für Häuser und Wohnungen. Was den Sicherheitsaspekt in Smart Homes angeht, war Nest bisher sehr konkurrenzlos, doch Amazon ist Googles Tochter wie immer dicht auf den Fersen.

Denn der Versandriese hat das Startup Blink aus Boston, USA, gekauft. Blink gibt dies in einem Blogeintrag selbst bekannt und feiert die Übernahme durch Amazon. Am Vertrieb soll sich erstmal nicht viel ändern, die Produkte werden weiterhin unter dem Markennamen verkauft. Langfristig wird es jedoch bestimmt ein paar Änderungen des Unternehmeaufritts geben. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und beschäftigt sich seither mit drahtlosen, smarten Überwachungskameras und Türklingeln.