Kostenloses WLAN: Deutsche Bahn startet Testphase im Nahverkehr

Es ist schon ein bisschen traurig, dass die deutsche Bahn erst im Jahr 2017 auf den Trichter kommt, dass Internet in Zügen vielleicht sinnvoll wäre. Sicher, in der ersten Klasse im ICE, da will man es den Gästen natürlich nicht vorbehalten, aber nicht jeder fährt im Schnellzug ganz vorne mit. Dafür hat das Unternehmen diese Woche den ersten Testlauf für kostenloses WLAN im Regionalverkehr gestartet.

Das solch ein Angebot kommen soll, hatte die Bahn bereits im vergangenen November angekündigt. Seit dem 13. März läuft der Pilotversuch in Nordrhein-Westfalen, wobei das Ganze eher in einem überschaubaren Rahmen gehalten wird. Denn den Service gibt es bis dato nur auf einer Linie: In zwei Zügen des RE 42, der zwischen Mönchengladbach und Münster verkehrt. Insgesamt sollen vier Züge auf dieser Strecke ausgestattet werden, denn sie bietet sich aufgrund der ländlichen Regionen und Ballungszentren im Umkreis an.

Unterstützung bekommt die Bahn dabei vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), dem Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) und dem benachbarten Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV). Wer jetzt schon über den zukünftigen Service jubelt, der kann die Arme gleich wieder runter nehmen. Denn die Testphase soll insgesamt ein ganzes Jahr andauern. In diesem möchte das Unternehmen herausfinden, welche technische Ausrüstung notwendig ist, welcher Aufwand bei den Umbauarbeiten zu erwarten ist, wie lange diese dauern und natürlich wie hoch die Kosten sein werden.

Um das kostenlose WLAN in den Regiozügen zu realisieren, will man mehrere Mobilfunkprovider (Telekom, Vodafone, Telefonica) und zwei Netzwerktechniken (3G und 4G) bündeln. Das würde helfen, um auf 87 Prozent der deutschen Strecken „Internetempfang via WLAN in zufriedenstellender Qualität“ anbieten zu können. Der Bahn-Router wird hierfür mit mehreren SIM-Karten ausgestattet, die parallel auf die Netze der Provider zugreifen.

Der von DB Regio vorgesehene Basis-Internetzugang bietet den Fahrgästen kostenfrei pro Tag und Nutzer ein Datenvolumen, das bei normalem Surfverhalten für mindestens eine halbe Stunde reicht. Nach einmaliger Registrierung steht jedem Fahrgast das dreifache Datenvolumen zur Verfügung. DB Regio

Dazu müssen die Züge jeweils vier Tage in einer Werkstatt umgebaut werden. Es werden unter anderem aufwendige Kabelsysteme verlegt, die teilweise in der Innenverkleidung sitzen sollen, und eine spezielle Antenne muss auf dem Dach installiert werden. Auch im Bereich Bus testet die deutsche Bahn die Ausstattung mit WLAN. Dazu gibt es zehn Regionalbusse, die im Landkreis Traunstein in Bayern zu rollenden Hotspots umgerüstet wurden.

Quelle: dbregio via: t3n