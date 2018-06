Kritik am Design: Vivo Nex mit Kamera-Slider im Teardown

Es scheint als ob der aktuelle Notch-Trend nur ein Phänomen des Jahres 2018 bleibt. Chinesische Smartphone-Hersteller sind nun nämlich auf den Trichter gekommen, die Einkerbung am oberen Bildschirmrand anders zu verpacken. Den Grundstein für diese Idee haben Oppo mit dem Find X und Vivo mit dem Nex Smartphone gelegt.

Die Notch könnte man als Kompromiss betrachten, mit dem zu aller erst Apple versucht hat, den Bildschirm zu erweitern und trotzdem Kamera, Lautsprecher und Sensorik unterzubekommen. Der Trend geht immer weiter zu randlosen Displays und damit man dieses Ziel nun auch vollkommen erreicht, verbaut man in China Pop-Up-Kameras. In Vivo’s Gerät fährt eine kleine Linse aus dem Gehäuse und in Oppo’s Variante, bewegt sich ein großer Teil der Rückseite nach oben.

Bewegliche Teile an einem Gerät gab es zuletzt anno 2005, als man Telefonate noch dramatisch mit einem Schnappen des Klapp-Handys beenden konnte. Es ist wahre Präzisionskunst, eine kleine bewegliche Kamera zu verbauen, die flüssig und synchron zur Gesichtsentsperrung gen Himmel fährt.

Interessant ist, wie das ganze Konstrukt von innen aussieht. Im Teardown von MyFixGuide bekommen wir Bilder vom Innenleben des Vivo Nex zu sehen. Da gibt es eine kleine Feder und eine kleine silberne Spirale, die die Kamera nach oben schiebt. Es scheint alles ziemlich gut zusammengesetzt zu sein, aber natürlich muss man eine Sache bedenken: Bewegliche Teile sind nun mal nicht fest angebracht und deshalb auch anfälliger für Schäden.

Das entblößte Handy lässt uns auch einen Blick auf den verbauten Vibrationsmotor werfen, der bei dem Vivo Nex als Teil des Lautsprechersystems fungiert. Denn der Hersteller setzt auf ein piezoelektrisches Verfahren und kommt so ohne zusätzliche Lautsprecheröffnung auf der Frontseite aus. Hier dient der Bildschirm als Lautsprecher – abgefahren!

Ja, abgefahren ist das Design des Handys allemal, doch ich bin nicht zufrieden. Ich habe die Notch schon als Resultat mangelnder Kreativität betitelt und auch die mechanischen Kamera-Slider sind nicht das Gelbe vom Ei – diese Designentscheidungen ziehen immer mehr Probleme mit sich, als sie lösen.

Zum einen sollten moderne Smartphone immer wasserresistenter werden, da sie dadurch flexibler im Einsatz wären. Mit einem Kamera-Slider öffnen wir das schützende Gehäuse des Handys und machen es dadurch verwundbarer und anfälliger für Wasser, Schmutz und Staub. Der zweite Punkt betrifft den aktuellen Glasrückseiten-Trend, durch den viele Leute auf Handyhüllen setzen, um ihren geliebten Begleiter bei einem Sturz abzufangen. Tja, eine herausfahrende Linse dürfte damit relativ schwer zu vereinbaren sein.

Der größte Mangel an dem Design ist jedoch der Platzmangel innerhalb des Gehäuses. Wie möchte man Platz für eine halbwegs gute, bewegliche Kamera zwischen Akku, Prozessor und Kartenslot finden, wenn man jetzt schon anfängt, den Klinkenstecker aus genau diesem Grund auszubauen? Eine gute Kamera braucht Tiefe, um alle benötigten Linsen und Komponenten hintereinander unterzubringen. Tiefe, die man nicht hätte, würde man sie in das Gehäuse integrieren.

via: myfixguide