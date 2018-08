Wollt ihr Pirouetten drehen können wie eine Ballerina oder einem Popstar nacheifern, indem ihr seine Moves kopiert? Im wirklichen Leben dürfte das jeweils viel Training, Geduld und ein gewisses Körpergefühl voraussetzen. Einfacher geht es da vermutlich, wenn man das Ganze eine künstliche Intelligenz übernehmen lässt.

Ja, auch hier ist man vor den Fähigkeiten der KI nicht gefeit. Zwar ist kein Algorithmus der Welt aktuell in der Lage, aus einem unbeweglichen Menschen ohne Rhythmus einen John Travola oder Usher zu zaubern, aber zumindest im Video funktioniert das bereits.

Ganz überraschend mag das für Viele von euch sicher nicht sein, immerhin kann künstliche Intelligenz auch schon dazu beitragen, dass ein Barack Obama Donald Trump verbal in den Dreck zieht.

Beim Tanzen funktioniert das ganz ähnlich, wie das Video Everybody dance now jetzt beweist. An der University of California, Berkeley haben sich Wissenschaftler damit auseinandergesetzt und können jetzt aus jedem notorischen Nicht-Tänzer einen Justin Timberlake machen.

Dazu bedarf es eines Videos mit einem Tänzer, der bestimmte Moves perfekt durchführt. Ein Algorithmus erkennt die einzelnen Bewegungen und daraus wird ein tanzendes Strichmännchen erstellt. Die Zielperson muss ebenfalls in einem Tanz-Video zu sehen sein, wobei die Bewegungen hier nicht wirklich eine Rolle spielen. Vielmehr dient dieses Video dazu, dass die künstliche Intelligenz per Deep Learning trainiert wird.

Das Ergebnis ist dann eine tanzende Kopie, die die Bewegungen des professionellen Tänzers 1:1 nachtanzt. Das ist ziemlich beeindruckend, wenngleich die ganze Geschichte noch lange nicht perfekt ist. So werdet ihr auch im Video feststellen, dass manche Bewegungen des künstlichen Tänzers ein wenig unrealistisch aussehen. Zudem hat man ein wenig tricksen müssen, indem die Zielperson bestimmte Posen für ein Foto nachstellen musste.

Sei es drum: Die Richtung ist erkennbar, in die wir uns hier gerade im wahrsten Sinne des Wortes bewegen. Es beeindruckt auf der einen Seite, logisch — auf der anderen Seite jedoch muss man zwangsläufig darüber nachdenken, was uns bevorsteht, wenn quasi jedermann in einem Fake-Video Dinge sagen kann, die er nicht wirklich gesagt hat und Bewegungen vollführt, die er niemals so vollführt hat.

Man mag nicht drüber nachdenken, mit welchen Videos wir in Zukunft konfrontiert werden. Pornos, in denen es Elvis Presley mit Marilyn Monroe treibt? Hitler in einer Boygroup mit Micky Maus und dem Papst? Die Zukunft wird es uns zeigen und wir dürfen uns schon mal daran gewöhnen, dass wir definitiv nicht mehr alles glauben dürfen, selbst wenn wir es mit eigenen Augen sehen.

Hier habt ihr jedenfalls schon mal das Video, welches die Wissenschaftler der UC Berkeley zu ihren Forschungsergebnissen veröffentlicht haben, ausführlich nachlesen könnt ihr den ganzen Spaß in dieser PDF-Datei:

via Motherboard