Künstliche Intelligenz erkennt Depressionen an der Sprechweise

Immer mehr entwickelt sich künstliche Intelligenz zu einer Allzweckwaffe, zu sowas wie einem Schweizer Messer der Forschung. Kein Themenfeld, in dem es nicht möglich sein soll, Entwicklungen mithilfe von Machine Learning voranzutreiben. Das jüngste Beispiel stammt von Forschern am MIT in den Vereinigten Staaten. Dort wurde nämlich erkannt, dass künstliche Intelligenz auch in der Lage ist, eine Depression festzustellen an der Art und Weise, wie ein Betroffener spricht.

Zur Diagnose von Depressionen befragen üblicherweise Ärzte Patienten, stellen ihnen dazu spezifische Fragen — zum Beispiel zu vergangenen psychischen Erkrankungen, zum Lebensstil und zur Stimmung — und identifizieren den Zustand basierend auf den Antworten des Patienten.

Dass maschinelles Lernen hier ein nützliches, unterstützendes Hilfsmittel sein kann, dürfte niemanden mehr überraschen. Es wurden Lernmodelle entwickelt, welche Wörter und auch Intonationen von Sprache erkennen können. Anhand der richtigen, spezifischen Fragen kann eine künstliche Intelligenz auf diese Weise schon längst abwägen, ob der Befragte depressiv ist oder nicht.

Der Haken an der Geschichte sind jedoch die spezifischen Fragen, die explizit darauf ausgerichtet sind, ob jemand depressiv sein könnte oder eben nicht. Genau das macht den aktuellen Versuch der MIT-Forscher so bemerkenswert, der von ihnen nun auf der Interspeech-Konferenz vorgestellt wurde.

In ihrem Paper beschreiben die Forscher, dass sie zunächst das künstliche neuronale Netz mithilfe von 142 Interviews des Distress Analysis Interview Corpus trainiert hat. Dabei handelt es sich um eine Sammlung klinischer Interviews, die für die maschinelle Verarbeitung zusammengestellt wurde. Die Interviewten bestehen hierbei sowohl aus Gruppen mit als auch ohne psychische Erkrankung. Jeder fünfte Befragte im vom MIT genutzten Datensatz war depressiv, wobei die Ausprägung anhand einer Skala von 0-27 festgelegt wurde. Depressiv ist man hierbei, sobald ein Wert von einschließlich 10 überschritten wird.

Neu ist jetzt, dass die künstliche Intelligenz nicht mehr darauf angewiesen ist, dass die Interviews im richtigen Kontext geführt werden. Der Inhalt des Gesagten ist völlig unerheblich, weil die KI sich darauf konzentriert, bestimmte Sprachmuster zu erkennen, die auf eine Depression hinweisen können. Dabei ist es auch unerheblich, ob die Daten als Audio-Version vorliegen oder lediglich als Text. Selbst anhand von geschriebenen Aussagen soll also die Depression erkannt werden können.

Zwei Dinge sollte die im Projekt eingesetzte künstliche Intelligenz tun: Zunächst einmal sollte sie feststellen können, ob die Person tatsächlich als depressiv zu diagnostizieren ist. Zudem sollte auch der Schweregrad der Erkrankung eingestuft werden. Bei der Diagnose lag die KI in 83 Prozent der Fälle richtig, bei der Ausprägung immerhin noch bei 71 Prozent. Insgesamt ist von einer allgemeinen Trefferquote von 77 Prozent die Rede.

Künftig könnte eine solche Technologie Ärzten wertvolle Hilfe leisten, um Depressionen zu diagnostizieren, gerade bei Menschen, die sich diese Erkrankung vielleicht noch gar nicht eingestehen wollen. Denkbar wären zum Beispiel Apps, die die Stimme und auch das Geschriebene eines Smartphone-Nutzers auf psychische Probleme überwachen könnten und im Ernstfall dann Alarm schlagen.

Leider ist es noch immer so, dass Betroffene mitunter lange auf Arzt-Termine warten müssen. Mit KI könnte man somit bestenfalls auch schon ohne einen solchen Termin eine Erstdiagnose treffen, was sowohl dem Patienten als auch dem Arzt hilft. Die MIT-Forscher denken hier bereits einen Schritt weiter: So glauben sie, dass sie die KI auch so trainieren können, dass andere kognitive Erkrankungen wie Demenz früh erkannt werden können.

Quelle: MIT via VRODO