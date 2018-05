Eine digitale Welt, Kryptowährungen, Virtual Reality, Big Data, künstliche Intelligenz — es ist ein unermesslicher Buzzwort-Hagel, der da auf uns alle niederprasselt. Schaut man sich unsere Regierung an, die zwar dutzendfach die Vokabel „Digitalisierung“ im Koalitionsvertrag unterbringt, dennoch aber nicht den Eindruck machen, sich auf der Höhe der Zeit zu befinden, kann einem Angst und Bange werden.

Wenn also selbst die Regierung schon nicht in der Lage ist, sich für die zukunftsentscheidenden Richtungswechsel durchzuringen, wie will sie dann erst dem Volk die Angst davor nehmen? Wie möchte man einem Menschen, der nicht in einer Tech-Filterblase lebt, klar machen, dass sich beispielsweise hinter dem Begriff „Künstliche Intelligenz“ einige Risiken, aber noch viel mehr Chancen verbergen?

Aber hadern wir mal nicht zu sehr mit unserer Regierung. Schließlich gibt es diese Probleme und Hürden international, Nationen wie die USA müssen sogar damit leben, dass sich Donald Trump selbst zum Ober-KI-Experten aufschwingt, also ist auch hierzulande vielleicht noch nicht alles verloren.

In dieser Zeit laufen wir aber nicht zwangsläufig Gefahr, dass uns der Rest der Welt enteilt. Man kann es immerhin auch positiv sehen und festhalten, dass sich gerade bei Themen wie AI die Entwicklung noch ganz am Anfang befindet. Soll heißen: Noch kann jeder sich um die vordersten Plätze kloppen.

Das hat man zumindest in Finnland erkannt, denn dort möchte die Universität Helsinki zusammen mit dem Technologie-Unternehmen Reaktor möglichst viele Menschen dazu bringen, sich mit künstlicher Intelligenz zu befassen. Aus diesem Grund bietet man einen kostenlosen Kurs an, den jedermann belegen kann und der Teil des Programmes ist, den das Finnish Center for Artificial Intelligence auf den Weg gebracht hat.

Man möchte Finnland zur führenden AI-Nation machen und die Universität Helsinki bietet diesen Kurs bereits seit einiger Zeit für Studenten an. Versteht die Geschichte also nicht als irgendeinen Online-Quatsch, bei dem man drei Minuten lang Multiple Choice-Fragen beantwortet und dann den AI-Kurs bestanden hat.

Im Gegenteil: Wer mitmachen möchte, muss davon ausgehen, dass ihn jeder der sechs verschiedenen Bausteine des Kurses Elements of AI fünf bis zehn Stunden kosten wird. Insgesamt wird empfohlen, diesen Kurs nicht zu schnell durchzuziehen und sich insgesamt etwa sechs Wochen Zeit damit zu lassen.

Die sechs Bausteine sind:

What is AI Solving Problems with AI Real Life AI Machine Learning Neural Networks Implications

Wer mag, kann an diesem Kurs sofort kostenlos teilnehmen, auch als Nicht-Finne. Theoretisch könnt ihr auch direkt loslegen, ohne euch anmelden zu müssen. Es gibt aber durchaus Gründe, die dafür sprechen, dass man sich anmeldet. Beispielsweise, wenn finnische Absolventen wünschen, dass ihnen zwei ECTS-Punkte für ihr Studium angerechnet werden. Das allerdings ist wirklich nur finnischen Studenten vorbehalten.

Wer aus einem anderen Land stammt und den Kurs belegt, kann aber immerhin ein Zertifikat für LinkedIn anfordern. Damit man die ECTS-Punkte oder das Zertifikat erhält, muss man den Kurs natürlich auch bestehen. Das passiert, wenn man wenigstens 90 Prozent des Kurses absolviert hat und wenigstens 50 Prozent richtig beantwortet hat.

Mit diesem Kurs möchte man die Finnen — und wer noch so mitmacht — für die Zukunft fit machen. Und dabei geht es gar nicht mal in erster Linie darum, den Leuten die notwendigen Skills an die Hand zu geben, um als Programmierer für künstliche Intelligenzen einsteigen zu können. Es geht um viel rudimentärere Dinge: Wo begegnet uns AI schon jetzt? Wo hilft uns AI? Welche Möglichkeiten ergeben sich in Zukunft? Wie funktioniert überhaupt das Entwickeln von künstlicher Intelligenz?

Auf all diese Fragen werden Antworten gegeben und das hat für die Teilnehmer gleich mehrere Vorteile: Zunächst mal wird Menschen die Angst genommen vor einem Begriff, den heute sehr viele noch nicht (be-)greifen können. Außerdem werden die Absolventen in die Lage versetzt, in Diskussionen zum Thema fundiert mitreden zu können und vielleicht noch wichtiger: Stößt man online auf Beiträge zum Thema, kann man sie einordnen und beurteilen, ob es wirklich brauchbare Artikel sind, oder ob es sich um irgendwelchen Clickbait-Quatsch oder dystopische Sensations-News handelt.

Alles in allem also eine runde Sache, bei der die Finnen darauf hoffen, dass sich wenigstens ein Prozent der finnischen Bevölkerung beteiligt. Das wären ungefähr 54.000 Menschen — etwa 24.000 haben sich bislang schon angemeldet. Macht ihr auch mit?

via Uutiset