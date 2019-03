Künstliche Intelligenz kann die Effizienz von Windkrafträdern steigern

Google stellt bekanntlich immer wieder die Einsatzmöglichkeiten der hauseigenen Künstlichen Intelligenz vor und zeigt dabei nicht nur theoretische Möglichkeiten, sondern berichtet auch von den praktischen Einsätzen der KI. Dafür ist das Schwesterunternehmen Deepmind zuständig, die mit Künstlicher Intelligenz nicht nur Verkehrsprojekte oder Überlebensprognosen für Krankenhauspatienten angehen, sondern nun auch die Welt der Windkrafträder erobern wollen.

Man mag es kaum glauben, aber Google hat schon vor Jahren in riesige Windkraftanlagen investiert. Das bekannte Problem bei diesen riesigen Energielieferanten ist die Unbeständigkeit. Die Anlagen sind natürlich stark windabhängig und liefern deshalb jeden Tag unterschiedliche Strommengen. Deepmind hat sich also dem Problem angenommen und die hauseigene KI an die Steueranlage gelassen, um den zu erwartenden Output von Windkraftanlagen zu prognostizieren.

Die gleiche Künstliche Intelligenz hat übrigens gerade im StarCraft 2 Turnier gewonnen und jetzt soll sie an Windkraftanlagen zum Einsatz kommen – das nenne ich mal krasser Jobwechsel! Die KI hat insgesamt den Output von 700 Megawatt beobachtet und das auch noch langfristig. Daraus hat das System dann eine Prognosen errechnet, die dann auch tatsächlich recht gut eingetreten ist.

Die Prognosen beruhen einerseits aus Erfahrungswerten aus der Vergangenheit, aber auch auf umfangreichen Wetterberichten. Zwar lässt sich Wind schwer vorhersagen, gerade für einen längeren Zeitraum, aber dennoch konnte die KI Zusammenhänge herstellen, die offenbar sehr zuverlässig sind. Tatsächlich sagt die Künstliche Intelligenz nun den erwarteten Output für 36 Stunden vorher – so gut ist kein Wetterfrosch!

Mit diesem System könnte man die Effizienz der Windkrafträder um 20 Prozent steigern, denn nun fließt die Energie zuverlässiger als je zuvor. Vorher gab es allerdings gar keine Prognosen, nicht einmal von Menschenhand. Man hatte einfach auf starken Wind gehofft, der die Turbinen schon antreiben würde. Diese Künstliche Windkraft-Intelligenz möchte Google auch anderen Betreibern solcher Anlagen zur Verfügung stellen, um diese erneuerbare Energie weiter zu stärken und der Umwelt weiterhin etwas Gutes zu tun.

via: google