Künstliche Intelligenz verwendet Wi-Fi-Daten zur Menschenzählung

Es gibt so einige Infos, die man herausfinden kann, sobald sich Menschen mit einem WLAN-Netzwerk verbinden. Erstens sollte man sich natürlich immer sicher sein, dass der angewählte Hotspot bekannt ist, denn es wäre nicht das erste Mal, dass Hacker diesen Trick verwenden, um an die Daten argloser Handynutzer zu kommen. Wie sich nun herausstellt, kann man mit einer Wi-Fi-Verbindung auch feststellen, wie viele Leute sich in einem Raum befinden.

In einem neu veröffentlichten Forschungsbericht beschreiben Wissenschaftler ein KI-Erkennungsmodell namens “DeepCount”, das die Anzahl der Leute in Räumen aus drahtlosen Verbindungen ableiten kann. Die Arbeit baut auf einer bereits Veröffentlichten von anderen Forschern auf, deren neuronales Netzwerk erkennen konnte, ob Smartphone-Besitzer zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs sind.

In der neuesten Studie nutzte das Team zwei Systeme – einmal ein Aktivitätserkennungsmodell und zum anderen ein Tiefenlernmodell. Letzteres hatte dabei die Aufgabe, die Anzahl der Personen und Smartphones zu korrelieren, indem es die Aktivitäten dieser Leute erfasste, während das erste Modell erkannte, wenn jemand den Raum verließ oder betrat. Wenn die Auswertungen der beiden Modelle nicht übereinstimmten – wenn zum Beispiel das Aktivitätserkennungsmodell eine höhere Personenzahl anzeigte als das Deep-Learning-Modell – nutzten die Forscher “DeepCount”, um das Deep-Learning-Modell umzuschulen.

Bei dem Experimenten berichten die Forscher, dass das System eine Genauigkeit von 86,4 Prozent bei bis zu fünf Personen erreicht hat und dass es mit der Umschulung eine Vorhersagegenauigkeit von bis zu 90 Prozent erreicht wurde. Schlussendlich hat man “DeepCount” also dazu angelernt, die Menschenmengen, mit Hilfe von Smartphones und Wi-Fi-Verbindungen, in einem Raum zu erfassen. Es ist das erste Mal, dass solch eine Technologie für diesen Zweck eingesetzt wurde.

“Our approach can show acceptable accuracy in the context of complex changes in the indoor environment, which means [it] works fairly robust. In theory, if we can take into account enough circumstances in the indoor environment and [use] these as samples to build a robust model, we can reuse the model for the same environment.”