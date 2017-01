Kundenzufriedenheit: Tesla-Fahrer sind am glücklichsten

Jedes Jahr das gleiche Spiel: Consumer Reports ermittelt die Kundenzufriedenheit von Autobesitzern und lässt uns somit – bezogen auf den US-Markt – wissen, wie viele Autofahrer mit ihrem aktuellen Fahrzeug so zufrieden sind, dass sie beim nächsten Neukauf erneut zur gleichen Marke greifen würden.

Berücksichtigt wurden dabei lediglich neuere Modelle (Baujahr zwischen 2014 und 2017) und auch nur Marken, bei denen Consumer Reports wenigstens die Daten von mindestens zwei verschiedenen Modellen vorliegen hatte. Man kam so auf über 300.000 Autos, die die Grundlage dieser Statistik bilden.

Tesla vor Porsche und Audi

Was ist bei dieser Erhebung nun herausgekommen? Zunächst mal, dass jemand, der sich für Tesla entschieden hat, mit größter Wahrscheinlichkeit beim nächsten Autokauf wieder im Tesla-Store seines Vertrauens landen würde: Satte 91 Prozent gaben an, dass sie sich wieder für ein Auto dieser Marke entscheiden würden. Damit liegt man in der Wertung der Kundenzufriedenheit, die in diesem Fall 29 Marken umfasst, unangefochten auf dem ersten Platz.

Auf den Plätzen Zwei und Drei schaffen es dann die deutschen Marken Porsche (84 Prozent) und Audi (77 Prozent), jeweils schon mit einigem Abstand zum Vordermann. Ein Wechsel der Marke ist bei Fiat-Fahrern am wahrscheinlichsten: Lediglich 53 Prozent geben an, dass es künftig nochmal ein Fiat werden dürfte. Hier habt ihr alle erfassten Marken im Überblick:

Platz Marke Würde die Marke wieder kaufen 1 Tesla 91% 2 Porsche 84% 3 Audi 77% 4 Subaru 76% 5 Toyota 76% 6 Honda 75% 7 Mazda 74% 8 Chrysler 73% 9 Chevrolet 73% 10 Lexus 73% 11 GMC 73% 12 Lincoln 73% 13 Hyundai 73% 14 BMW 72% 15 Ford 72% 16 Mini 71% 17 Ram 70% 18 Kia 70% 19 Mercedes-Benz 69% 20 Volvo 69% 21 Buick 68% 22 Cadillac 68% 23 Dodge 66% 24 Volkswagen 64% 25 Jeep 60% 26 Acura 58% 27 Infiniti 58% 28 Nissan 58% 29 Fiat 53%

Interessant bei dieser Erhebung ist zudem noch der Blick auf die Vorjahresplatzierungen. Volkswagen leidet unter seinem Skandal und kommt dieses Jahr lediglich auf Platz 24 ins Ziel mit 64 Prozent – im letzten Jahr konnten die Wolfsburger immerhin noch einen 16. Platz erreichen. Aber auch BMW bricht in dieser Statistik ein und rangiert nach Platz 6 im Vorjahr nun lediglich auf Platz 14. Den größten Abstieg legte aber Ram hin. Für die Marke, die zu Fiat Chrysler gehört und ausschließlich Pick-Ups und Vans produziert, ging es von Platz 5 talwärts auf 17.

Die Aufsteiger des Jahres heißen Lincoln und Hyundai: Für Lincoln ging es von 21 rauf auf 12, Hyundai darf sich nach Platz 24 nun über den 13. Rang freuen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass natürlich auch Mercedes-Benz in dieser Liste auftaucht, allerdings mit dem 19. Platz auch irgendwo mittig im Tabellen-Niemandsland.

Was können wir aus dieser Statistik nun ableiten? Zumindest, dass Tesla-Fahrer wohl sehr glücklich sind mit ihrem Gefährt. Die Frage ist dabei, ob es wirklich daran liegt, dass das Auto so herausragend gut ist, oder ob es so eine Nibelungentreue und ein Fanboy-Verhalten ist, wie wir es so ähnlich von Apple kennen. Gerade bei Tesla sollte man vielleicht auch noch berücksichtigen, dass auch der elektrische Antrieb eine Rolle spielen könnte. Noch ist die Auswahl an elektrisch angetriebenen Fahrzeugen nicht so riesig, vielleicht hat die Markentreue der Tesla-Kunden also auch damit zu tun, dass es noch nicht so viele Alternativen gibt für Menschen, die weiterhin elektrisch unterwegs sein wollen.

So oder so: Gratulation an Tesla – irgendwas scheinen die Amerikaner ja definitiv richtig zu machen und in Zeiten, in denen wir manchmal kein gutes Haar an Tesla lassen, sollte das ruhig auch mal erwähnt werden.

Quelle: Consumer Reports via Business Insider