In unseren heutigen Kurzmeldungen dürfen wir über neue Apple-Hardware spekulieren – und das, obwohl es diese Woche erst neue MacBooks gab – und uns über den baldigen Start von Ikea Symfonisk freuen. Ebenso haben wir neue Informationen über den Start des Streamingdienstes von Warner. Schlechte Nachrichten gibt es hingegen beim neuen Raspberry Pi 4 und dem neuen USB-C-Anschluss.

Neue iPads bei der ECC registriert

Apple gibt sich immer viel Mühe, den Start von neuen Produkten möglichst lange zu verschleiern. Spätestens wenn neue Hardware bei Behörden registriert werden muss, wird es aber schwer. So hat der Konzern jetzt gleich fünf neue iPad-Modelle bei der Eurasian Economic Commission (EEC) registriert.

Die Modelle werden mit den Nummern A2068, A2197, A2198, A2228 und A2230 bezeichnet. Freilich gibt dies leider wenig Aufschluss über Details, neben einer Aktualisierung des iPad Pro gibt es auch bereits länger Gerüchte über ein 10,2-Zoll- und ein 10,5-Zoll-Modell mit neuem Design.

Via MySmartPrice

Raspberry Pi 4 – Foundation bestätigt USB-C-Probleme

Vor Kurzem hat die Raspberry Pi Foundation den Raspberry Pi 4 vorgestellt: ein Bastelrechner mit jeder Menge Potenzial. Dabei gibt es einige Verbesserungen, unter anderem setzt der Ein-Platinen-Rechner jetzt auf USB-C als Netzteil-Anschluss. Leider macht genau dieser Anschluss Probleme.

Eigentlich verspricht USB-C normalerweise Kompatibilität für viele unterschiedliche Hersteller, für den neuen RasPi gilt das leider nicht. Einige Kabel erkennen den Anschluss als Audio-Port und geben so keinen Strom ab. Die Foundation möchte den Fehler bei einer neuen Revision beheben und empfiehlt die Nutzung des offiziellen Netzteils.

Via The Verge

Streamingdienst von Warner: HBO Max ab 2020

WarnerMedia hat jetzt ebenfalls seinen eigenen Streamingdienst angekündigt, er soll unter dem Namen HBO Max starten. Neben den namensgebenden Inhalten von HBO, mit Erfolgsserien wie Game of Thrones oder Westworld, kann der Medienkonzern auf einige andere interessante Inhalte zurückgreifen.

So gehören zu der Warner Medien Gruppe unter anderem auch New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW und die Looney Tunes. Der Dienst soll 2020 in den USA starten. Es gibt weder ein genaues Datum noch eine Angabe zum Preis.

Via DWDL

Ikea Symfonisk – Start am 1. August

Endlich haben wir ein Startdatum für die Symfonisk Lautsprecher von Ikea. Der Möbelhersteller, der immer mehr Smarthome-Produkte anbietet, kooperiert hierfür mit dem Multiroom-Boxen-Hersteller Sonos. So soll Sonos die Unterstützung für die Lautsprecher bereits mit der App-Version 10.3 integriert haben.

Die dänische Ikea-Seite kündigt jetzt ein Startdatum an, am 1. August soll es soweit sein. Es bleibt zu hoffen, dass die Lautsprecher schnell auch in allen anderen Ländern verfügbar sind. Für viele andere Produkte der Smarthome-Reihe galt das bisher leider nicht.

Via Ikea Dänemark