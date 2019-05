Endlich haben sich Bitkom und ZVEI geeinigt, die neue Urheberabgabe für Unterhaltungselektronik steht. Bei Huawei gibt es Grund zur Freude, was die eigene Marktposition betrifft. Neuigkeiten gibt es auch bei Alexa, in Deutschland starten bald die In-Skill-Käufe. Alex Jones findet langsam keinen Platz mehr in sozialen Netzwerken und diversen Verzeichnissen – jetzt hat auch Facebook sein Format “Infowars” verbannt.

Urheberabgabe – 12 Euro pro Gerät

Der Bitkom und der ZVEI haben sich mit den Verwertungsgesellschaften geeinigt. Rückwirkend mit 1. Januar 2008 müssen Hersteller und Importeure von Unterhaltungselektronik bis zu zwölf Euro je Gerät als Urheberabgabe abführen.

Laut Bitkom sollen sowohl die Unternehmen als auch die Verbraucher von der Einigung profitieren. „Nach langen Verhandlungen haben die Unternehmen jetzt Rechtssicherheit und bleiben von überzogenen Forderungen verschont“, so Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohled. Die Verwertungsgesellschaften hatten zuvor bis zu 49 Euro je Gerät gefordert.

Via Pressemeldung

Huawei überholt Apple

Während sich Huawei über steigenden Absatz freut, musste Apple im letzten Quartal einen Rückgang bei den eigenen Smartphone-Verkäufen hinnehmen. Auch wenn Apple mit seinen Ergebnissen überzeugen konnte und so an der Börse wieder einen Höhenflug erlebte, lässt der Konzern Federn gegenüber seiner Konkurrenz.

So ist Huawei jetzt der weltweit zweitgrößte Smartphone-Hersteller und verweist Apple auf Platz drei. Unangefochten auf Platz 1 bleibt Samsung. Hoffentlich bleibt das nach dem Galaxy Fold auch so,…

Via Canalys

Amazon bringt In-Skill-Käufe nach Deutschland

Ob wir darauf gewartet haben? Amazon bringt die In-Skill-Käufe jetzt auch nach Deutschland. Damit sollen Entwickler von Skills Geld verdienen können – im Wesentlichen handelt es sich um In-App-Käufe für Audioskills. Während viele App-Store-Anbieter versuchen, Alternativen zu derartigen Geschäftsmodellen zu bieten, springt Amazon jetzt also auf diesen Zug auf.

Die Funktion steht in den USA bereits zur Verfügung und wird jetzt auf Großbritannien, Deutschland und Japan ausgeweitet. Entwickler können Abos, Einmal-Käufe und Mehrfach-Käufe über ihre Skills anbieten.

Via Engadget

Facebook und Instagram werfen Alex Jones raus

Im Rahmen der F8 – und auch schon häufiger davor – gab Facebook bekannt, härter mit Hatespeech umgehen zu wollen. Was ist nun der erste prominente Schritt? Das soziale Netzwerk wirft Alex Jones raus sowie einige andere Interpreten am rechten Rand. Neben Alex Jones sind außerdem Louis Farrakhan, Laura Loomer, Paul Nehlen, Paul Joseph Watson und Milo Yiannopoulos betroffen.

Überraschend kommt dieser Schritt freilich nicht, viele andere Anbieter haben sich bereits dazu entschieden, Alex Jones und seinem Format Infowars keine Bühne mehr zu geben. Den ersten Schritt unternahm damals Apple – indem der Podcast aus dem iTunes-Verzeichnis entfernt wurde.

Via Endgadget