In unseren heutigen Kurzmeldungen können wir mit guten Nachrichten eröffnen: Die 5G-Auktion in Deutschland ist endlich beendet. Dazu kommen leider schlechte Nachrichten für Brennstoffzellen-Autos und Norwegen sowie eine interessante Entscheidung von Nintendo im Hinblick auf die US-Sanktion gegen chinesische Hersteller. Am Ende dürfen sich Xiaomi-Fans über weitere Features der Smarthome-Produkte in Deutschland freuen.

5G-Auktion bringt 6,5 Milliarden Euro

Es hat ganze zwölf Wochen gedauert, aber endlich ist die 5G-Auktion in Deutschland abgeschlossen. Dabei haben vier Provider an der Auktion um die jeweiligen Lizenzblöcke teilgenommen. Letztendlich bringt die Versteigerung einen Erlös von 6,55 Milliarden Euro. Fachleute gingen von drei bis fünf Milliarden aus.

Am Ende zahlt die deutsche Telekom am meisten: 2,17 Milliarden Euro werden es sein. Darauf folgen Vodafone mit 1,88 Milliarden Euro, Telefónica mit 1,42 Milliarden Euro und der neue Teilnehmer Drillisch kommt auf 1,07 Milliarden Euro. Die Auktion für 4G spielte 5,08 Milliarden Euro ein.

Via Bundesnetzagentur

Nach Explosion einer Wasserstoff-Tankstelle: Toyota und Hyundai stellen Auslieferung ein

Nach der Explosion einer Wasserstoff-Tankstelle des Betreibers Uno-X Hydrogen in Sandvika bei Oslo vergangenen Montag hat der Betreiber beschlossen, alle seine Standorte vorerst zu schließen. Bei dem Brand wurden zwei Insassen leicht verletzt. Die Tankstellen in Norwegen und Dänemark bleiben geschlossen bis weitere Informationen vorliegen.

Toyota und Hyundai haben bereits reagiert und beschlossen, bis auf Weiteres keine Brennstoffzellen-Autos mehr auszuliefern. “Wir stoppen den Verkauf, bis wir wissen, was passiert ist, und zwar aus praktischen Gründen, da der Kraftstoff derzeit nicht nachgetankt werden kann”, so Espen Olsen von Toyota Norwegen gegenüber dem Teknisk Ukeblad.

Via Teknisk Ukeblad

Nintendo produziert neue Switch-Modelle außerhalb von China

Eine interessante Blüte von der Nintendo-Pressekonferenz im Rahmen der E3: Der Hersteller wird kommende Switch-Modelle teilweise auch außerhalb von China produzieren lassen. Analysten gehen davon aus, dass der Hersteller dieses Jahr mindestens noch ein neues, günstiges, Modell der Switch zum Weihnachtsgeschäft zeigen wird.

Das Wall Street Journal berichtet, dass Quellen innerhalb der Lieferkette von Nintendo die Verlagerung der Produktion nach Südostasien bestätigt haben und dass das Unternehmen bestrebt ist, genügend Konsolen zu produzieren, um die Nachfrage in den USA zu decken. Der Grund? Drohende Importverbote oder Strafzölle.

Via The Verge

Xiaomi Home: Skill für Amazon Alexa in Deutschland veröffentlicht

Der chinesische Hersteller Xiaomi bietet eine breite Palette unterschiedlicher Produkte an: vom Smartphone über die Atemschutzmaske bis hin zu Kugelschreibern. Im Angebot von Xiaomi finden wir auch einige – teilweise durchaus beliebte – Produkte für das smarte zu Hause, unter anderem unterschiedliche Sensoren, Kameras und Luftreiniger, aber auch smarte Beleuchtung.

Ab heute bietet der Konzern jetzt auch einen Skill für Amazon Alexa an. So könnt ihr eure Gerätschaften mit dem Sprachassistenten von Amazon steuern.

Via Amazon