Die Deutsche Telekom legt vor – seit gestern gibt es den ersten 5G-Tarif für das deutsche Mobilfunknetz. Kaum überraschend: Die Mobilfunkanbieter lassen sich die versprochenen hohen Geschwindigkeiten durchaus gut zahlen. Ebenfalls lange angekündigt, jetzt aber in Deutschland endlich bestellbar: die Echo Wall Clock. Sichwort kaufen: Die Beteiligungsgesellschaft KKR ging auf große Einkaufstour und hat den Grafikspezialisten Corel übernommen. Zuletzt haben wir noch die neuesten Zahlen aus dem Apple Transparenzbericht für euch.

Erster 5G-Tarif der Telekom

Noch sind wir von einem flächendeckenden Ausbau von 5G weit entfernt. Für alle, die aber bereit sein wollen, hat die Telekom schon jetzt den ersten 5G-Tarif im Angebot. Er wird unter dem Namen MagentaMobilXL betrieben, dazu kommt auch noch ein reiner Daten-only-Tarif.

Für 84,95 Euro erhalten Interessierte unbegrenztes Datenvolumen im LTE-Netz sowie eine Telefon- und SMS-Flat in deutsche Netze. Dazu kommt auch der neue Magenta Mobil Speedbox XL-Tarif, mit im Paket enthalten ist der HTC 5G Hub als Router. Neben den 555,55 Euro Anschaffungskosten werden hier 74,95 Euro monatlich fällig.

Via Spiegel.de

KKR kauft Corel

Die Beteiligungsgesellschaft KKR kauft die Grafikspezialisten von Corel, vor allem bekannt für Corel Draw und Paintshop. Es gibt bereits seit Monaten Gerüchte zur möglichen Übernahme. Der Kaufpreis soll bei etwa einer Milliarde US-Dollar liegen.

Laut Corel-Chef Patrick Nichols soll es keine Kündigungen geben. Vielmehr spiele die Übernahme neue Finanzmittel in die Kassen, um das Angebot weiter auszubauen und strategische Übernahmen von anderen Firmen zu tätigen.

Via KKR

Echo Wall Clock in Deutschland vorbestellbar

Vor einigen Monaten vorgestellt, jetzt endlich auch in Deutschland bestellbar: die Echo Wall Clock. Die Uhr ist seit gestern auf Amazon vorbestellbar, der Preis für die Uhr mit Alexa-Anbindung liegt bei 29,99 Euro.

„Wie wäre es mit einem HIIT-Workout am Morgen, bevor es zur Arbeit geht? Zuerst 30 Sekunden Vollgas beim Training, um anschließend für 60 Sekunden zu regenerieren. Einfach „Alexa, setze einen Timer für 30 Sekunden“ und anschließend „Alexa, setze einen Timer für 60 Sekunden“ sagen – mit der Echo Wall Clock ist die verbleibende Zeit dabei stets im Blick”

Via Amazon

Apple legt Transparenzbericht für das zweite Halbjahr 2018 vor

Apple hat gestern auch die aktualisierte Version seines Transparenzberichts veröffentlicht, darin berichtet der Konzern über die Anforderungen von staatlichen Stellen. Neu ist die Angabe über entfernte Anwendungen aus den jeweiligen App Stores. So wurden 634 Anwendungen depubliziert, 517 davon alleine in China.

Die große Menge der Anfragen liegt nach wie vor bei Gerätedaten an sich, insgesamt wurden fast 30.000 Anfragen für 214.000 Geräte gestellt. Die meisten Anfragen stammen aus Deutschland, ganze 12.343 alleine in diesem Zeitraum. Apple merkt hier aber an: Meistens sind diese im Interesse des Nutzers, zur Nachverfolgung von Diebstählen.

Via Apple