In den heutigen Kurzmeldungen haben wir jede Menge Produktankündigungen für euch – diverse Hersteller scheinen sich für das Weihnachtsgeschäft in Position bringen zu wollen. So bringt Apple die AirPods Pro auf den Markt, Nvidia veröffentlicht Upgrades für seine Shield TV-Linie und Xiaomi kündigt das Mi CC9 Pro an. Dazu gibt es gute Nachrichten von Spotify, die neuen Quartalszahlen sind Grund zur Freude.

Apple kündigt die AirPods Pro an

Die Gerüchteküche beschäftigt sich schon seit einigen Wochen mit einem möglichen Upgrade der AirPods, die erfolgreichen und oft verlachten TWS-Kopfhörer von Apple. Bereits in der Beta von iOS 13.2 (welches übrigens gestern auch in der finalen Version erschienen ist) gab es direkte Hinweise auf die neuen Kopfhörer. Gestern hat Apple die AirPods Pro dann tatsächlich vorgestellt.

Bei der Pro-Variante setzt Apple auf eine In-Ear-Bauweise, zudem sollen die Kopfhörer ANC unterstützen. Wie gut dies funktioniert, werden die ersten Tests zeigen müssen – diese dürfen wir bereits für morgen erwarten. Da beginnt die Auslieferung der neuen AirPods Pro. Der Preis liegt bei 279 Euro.

Via 9to5Mac

Prozessor-Upgrade für Shield TV

Nvidia spendierte seiner Shield TV Plattform gestern auch ein Prozessor-Upgrade. Sowohl das Shield TV als auch das Shield TV Pro bekommen den neuen Tegra X1+ Prozessor, die Leistung soll dadurch um 25 Prozent gesteigert werden können.

Damit unterstützen beide Geräte 4K Auflösung, niedriger aufgelöste Inhalte sollen entsprechend skaliert werden. Dazu kommt Dolby Vision HDR und Dolby Atmos. Die beiden neuen Modelle sind ab sofort erhältlich, ab 160 bzw 220 Euro.

Via Nvidia

Spotify mit starken Quartalszahlen

Die Konkurrenz im Bereich Streaming wächst zusehends, Spotify schafft es aber weiterhin starke Quartalszahlen zu schreiben. So kann der Dienst auf 248 Millionen aktive Nutzer stolz sein, 113 Millionen davon haben den Dienst auch abonniert.

Im direkten Jahresvergleich sind dies 30 Prozent mehr Nutzer. Besonders wachsend ist der Bereich Podcasts, diese wurden 39 Prozent mehr gehört als noch im zweiten Geschäftsquartal. Übrigens: Auch unser Podcast ist auf Spotify vertreten.

Via Spotify

108 Megapixel – Xiaomi stellt das Mi CC9 Pro vor

Seit langer Zeit gibt es Gerüchte darüber, dass Xiaomi ein neues Smartphone mit einer besonders beeindruckenden Kamera vorstellen möchte – gestern hat der Konzern immerhin ein Foto veröffentlicht. Das Mi CC9 Pro möchte mit seiner 108 Megapixel Kamera neue Maßstäbe setzen.

Die Kamera wurde gemeinsam mit Samsung und deren Isocell-Sparte entwickelt, natürlich setzt Xiaomi beim Marketing komplett auf dieses Feature. Oben seht ihr bereits ein äußerst beeindruckendes Testfoto, weitere findet ihr hier. Das Smartphone selbst soll am 5. November vorgestellt werden.

Via Gizmochina