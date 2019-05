Es ist der Tag der beigelegten Streitigkeiten und neuen Partnerschaften. Während Huawei und Samsung ihre Patentstreitigkeiten endlich beigelegt haben sollen, gehen Microsoft und Sony sogar eine neue Partnerschaft ein. Google denkt an die Ferien und stellt neue Funktionen zur Reiseplanung vor und Angela Ahrendts wechselt in den Vorstand von Airbnb.

Samsung und Huawei sollen sich geeinigt haben

Nachdem Apple und Qualcomm sich kürzlich geeinigt haben, soll jetzt auch Frieden zwischen Huawei und Samsung einkehren. Die beiden Hersteller liegen seit drei Jahren im Rechtsstreit, Inhalt sind unterschiedliche Patente.

Nikkei Asia berichtet von einer Einigung in China. Beide Konzerne wollen ihre Ressourcen lieber auf andere Bereiche konzentrieren, das Geschäftsfeld wird immer schwieriger und umkämpfter. Insgesamt sollen mehr als 40 Klagen von beiden Seiten eingereicht worden sein.

Via Nikkei Asia

Microsoft und Sony mit Partnerschaft für Cloud Gaming und AI

Eine etwas überraschende Partnerschaft geben Microsoft und Sony bekannt, die beiden Großkonzerne wollen künftig in den Bereichen Cloud Gaming und AI zusammenarbeiten. Angesichts dessen, dass dies auch die führenden Firmen im Bereich der Spielekonsolen sind, hat diese Ankündigung besonders viel Gewicht.

Am Ende scheint es bei Sony vor allem an der Infrastruktur zu scheitern – so soll Microsoft Azure die technische Grundlage für deren Spielestreaming bieten. Zudem sollen neue Plattformen für Entwickler in Arbeit sein. Was dies konkret bedeutet, ist noch nicht bekannt.

Via The Verge

Googe will euren Sommerurlaub planen

Der Internetgigant Google bietet einige Services zur Planung von Urlauben an – von der Flug- und Hotelsuche bis hin zu Google Maps. Diese möchte er jetzt ausbauen. Auf einer neuen Seite bündelt der Konzern sein Angebot.

So könnt ihr Flüge, Hotels, Mietwagen und Ausflüge direkt auf einer Seite buchen und verwalten. Bereits letztes Jahr wurden die unterschiedlichen Angebote für mobile Plattformen optimiert. Neben diversen Buchungsmöglichkeiten gibt es auch Informationen zu den gesuchten Orten, Wetterdaten und Empfehlungen für Touren und Sehenswürdigkeiten.

Via Google Travel

Angela Ahrendts zieht in den Airbnb-Vorstand ein

Anfang Februar verließ Angela Ahrendts Apple, als damalige Retail-Chefin des Technikkonzerns. Bislang war unklar, wo ihre Karriere sie hinführt, das Geheimnis ist jetzt aber gelüftet: zu Airbnb. Nach Burberry und Apple wird sie dort jetzt in den Vorstand einziehen.

“Angela hat den Ruf, Marken dazu zu bringen, große Träume zu verwirklichen und sie sagte mir, dass es genau das ist, was sie hofft, in den Vorstand von Airbnb zu bringen”, so Brian Chesky, der CEO des Unternehmens.

Via 9to5Mac