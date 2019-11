In den heutigen Kurzmeldungen haben wir neue Pläne von Amazon in Richtung ihrer eigenen Supermarktkette für euch. Außerdem gibt es gute Nachrichten für all jene, die ihre Google-Dienste in Outlook nutzen wollen und anschließend neue Pläne von Apple für Firmen.

Amazon soll größere Supermärkte ohne Kassen planen

In puncto Einzelhandel verfolgt Amazon mehrere interessante und innovative Strategien. Neben immer kleineren Shops – die größtenteils Lebensmittel anbieten – möchte der Internethandelsriese jetzt aber offenbar auch größere Supermärkte starten. Diese sollen ebenfalls ohne gewöhnliche Kassen auskommen.

Laut Bloomberg könnte Amazon mit der Umsetzung bereits Anfang 2020 starten, dann sollen erste Standorte bekannt gegeben werden. Aktuell soll Amazon die bestehende Technologie – mit Kameras und Sensoren – in einem 960 Quadratmeter großen Supermarkt in Seattle testen.

Via Bloomberg

Outlook.com bringt Integration für Gmail, Google Drive und Google Kalender

Microsoft möchte Gmail, Google Drive und den Google Kalender offenbar bald stärker in Outlook.com integrieren. Scheinbar hat der Konzern bereits mit den Tests begonnen, erste Nutzer bekommen die jeweiligen Plugins schon angeboten. Die Inhalte der jeweiligen Plattform werden nach der Verknüpfung auch auf Outlook.com angezeigt.

Ferner scheint Microsoft die unterschiedlichen Services miteinander verzahnen zu wollen – so können Dateien von Google Drive in Mails von Outlook direkt integriert werden. Eine offizielle Stellungnahme von Microsoft gibt es noch nicht.

Via The Verge

Apple startet Apple Music Business

Ein weiteres Puzzlestück in der Service-Offensive von Apple: Der Konzern bietet seinen Streaming-Service künftig auch für Handelsketten an. Dafür geht der Konzern eine Kooperation mit PlayNetwork ein, der Partner übernimmt die Lizenzierung der Songs. Apple hingegen steuert die Expertise in Sachen Playlisten bei und möchte händisch kuratierte Inhalte auch für Ladengeschäfte bieten.

Bisher gibt es keine Informationen zur Preisgestaltung, es ist aber davon auszugehen, dass Apple sich an Mitbewerbern wie Spotify orientiert. Hier werden im Schnitt zwischen 25 und 35 US-Dollar je Standort und Monat fällig. Einer der ersten Partner wird Harrods in London sein.

Via 9to5Mac