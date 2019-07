Kurzmeldungen: Amazon verfehlt Quartalsprognosen, Chinas Sozialkreditsystem entwickelt sich weiter & gute Neuigkeiten für „The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy“-Fans

Amazon verfehlt Gewinnprognosen für das 2. Quartal

Die Gewinne für das zweite Quartal lagen deutlich unter den Erwartungen der Wall Street.

Hier einige Auszüge aus dem Quartalsbericht:

Umsatz: 66 Milliarden US-Dollar, mehr als die geschätzten 62,46 US-Dollar.

Bereinigter Gewinn: 5,22 US-Dollar pro Aktie, niedriger als die prognostizierten 5,57 US-Dollar.

Ziel für das 3. Quartal: Umsatzsteigerung von 66 Milliarden auf 70 Milliarden US-Dollar.

Amazon wird sich weiterhin auf Same-Day Lieferung für Prime-Kunden konzentrieren und hat bereits im vergangenen Quartal 800 Millionen US-Dollar investiert, um dieses Ziel zu erreichen.

Die Wachstumsrate des wichtigsten Umsatztreibers Amazon Cloud Services (AWS) sowie Werbe- und Servicekosten sollen ebenfalls genau beobachtet werden. Eine Erhöhung der Gewinnspannen könnte die hohen Ausgaben für die Same-Day Lieferung ausgleichen.

Amazon Cloud Services (AWS) ist wie erwartet hochprofitabel und verzeichnete ein Wachstum von beachtlichen 37 Prozent. Damit blieb man nur kurz hinter den Prognosen zurück.

Chinas Sozialkreditsystem könnte bald auch Online-Inhalte berücksichtigen

Bislang hat Chinas Sozialkreditsystem nur das Offline-Verhalten der Bevölkerung berücksichtigt, wie zum Beispiel das Nichtzurückzahlen von Schulden oder unangemessenes Verhalten in öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Zuge einer neuen Verordnung sollen zukünftig auch Internetnutzer bestraft werden, sollten sie Informationen ins Netz stellen, die gegen die öffentliche Moral oder Geschäftsethik verstoßen oder als „ernsthaft unzuverlässig“ eingestuft werden könnten.

Selbst Internetanbieter könnten so Ärger bekommen und aufgrund von „ernsthaft unzuverlässigem Handeln“ auf die schwarze Liste gesetzt werden.

Gute Neuigkeiten für „The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy“-Fans

Hulu hat vielleicht nicht die Antwort auf die Frage aller Fragen, arbeitet jedoch an einem Projekt, das die Herzen von HHGTTG-Fans höher schlagen lassen wird … solange der Streaminganbieter alles richtig macht. Hulu arbeitet nämlich an einer Adaption von Douglas Adams’ beliebtem Klassiker „The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy“.

