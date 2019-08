Aktuell findet in Köln die Gamescom statt, dementsprechend haben wir heute auch zwei Meldungen aus dem Bereich Videospiele für euch. Einige Hersteller nutzen diesen Anlass, selbst wenn sie nicht vor Ort sind und positionieren ihre Meldungen rund um das Event. Zusätzlich gibt es interessante Nachrichten für alle Filmfans und Android-Nutzer dürfen sich, verhalten, auf Android 10 freuen.

Android 10 soll im August veröffentlicht werden

Die zehnte Version von Android befindet sich bereits seit einigen Wochen in der Beta, jetzt gibt es erste Hinweise auf die finale Veröffentlichung. Google hat für Android Q – so der Name während der Entwicklung – schon ein eigenes Security Bulletin veröffentlicht.

Diese Vorgangsweise ist eher unüblich, da die Security Updates normalerweise im Rahmen der regulären monatlichen Updates erscheinen. Die Vorgangsweise legt nahe, dass die Veröffentlichung somit vor dem September Security Patch geplant sein könnte. Wie immer bei Android ist unklar, wann welche Smartphones, abgesehen von Google-Geräten, ein Update erhalten.

Via Der Standard

Matrix 4 mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss

Seit langem mehren sich Gerüchte über eine potenzielle Fortsetzung von Matrix, jetzt gibt es interessante neue Details, was die Besetzung betrifft. So werden Keanu Reeves (54) und Carrie-Anne Moss (51) wieder in ihre Kultrollen schlüpfen. Regie übernimmt Lana Wachowski.

Matrix wurde im Jahr 1999 veröffentlicht, es bot revolutionäre Technik und stellte „Hacker“ erstmalig in einem völlig anderen Licht dar. Bis 2003 erschienen zwei weitere Teile, die von Kritikern und dem Publikum aber schlechter angenommen wurden. Wir dürfen gespannt sein, was der vierte Teil bringt.

Via Business Wire

Google möchte mit Stadia Milliarden von Spielern erreichen

Google bäckt offenbar keine kleinen Brötchen, was Google Stadia betrifft. Eigenen Aussagen nach möchte der Konzern ein Milliardenpublikum mit dem Spiele-Dienst erreichen, so Jack Buser gestern im Rahmen der Gamescom. Es sollen auch Kunden gewonnen werden, die bisher wenig oder keinen Zugang zu Videospielen hatten.

„Die meisten Plattformen erreichen ihr Maximum bei 100 bis 150 Millionen Nutzern. Wir schauen auf Milliarden. Wenn wir nur 100 oder 200 Millionen Menschen erreichen, haben wir etwas falsch gemacht“. Die Bezeichnung „Plattformen“ für Busers Vergleich erscheint wie eine Verharmlosung. Sony freute sich erst vor wenigen Wochen über insgesamt 100 Millionen verkaufte PS4 – in einigen Jahren.

Via Der Standard

Nintendo Switch – überarbeitete Version bestellbar

Im Juli hat Nintendo nicht nur die Switch Lite angekündigt, ebenso wurde eine überarbeitete Version der ursprünglichen Nintendo Switch gezeigt. Die überarbeitete Version soll vor allem mit längerer Akkulaufzeit punkten – 4,5 bis 9 Stunden statt bisher 2,5 bis 6,5 Stunden.

Ihr erkennt die neue Switch an der Modellnummer HAC-001(-01), die Seriennummern beginnen aktuell immer mit XKW. Das neue Modell ist bei Amazon erhältlich.