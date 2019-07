In unseren heutigen Kurzmeldungen stehen leider negative Nachrichten im Vordergrund. So gibt es eine Entscheidung bezüglich Apple Look Around, das Feature wird so nicht in Deutschland angeboten werden dürfen. Ebenso urteilte der EuGH über die Einbindung von Like-Buttons auf Seiten außerhalb von Facebook. Offenbar hat auch Huawei Probleme mit faltbaren Smartphones – und zeigt jetzt ein überarbeitetes Design. Schlechte Nachrichten auch bei Nello: Das smarte Türschloss ist Geschichte.

Apple „Look Around“ – kommt Apples Streetview in Deutschland?

Einige von euch erinnern sich bestimmt an die Aufstände, als Google für Streetview die ersten Aufnahmen in Deutschland machen wollte. Mittlerweile bietet Apple für seine Karten-App eine ähnliche Funktion. Letzte Woche gab es die Information, dass die Kameraautos des Konzerns ab gestern in Deutschland unterwegs sind.

Wie es jetzt jedoch aussieht, verstößt die Funktion laut Datenschutzbehörde gegen die strengen Vorgaben von Deutschland. Swantje Claussen zufolge wird die Funktion aber auch nicht in Deutschland an den Start gehen. „Apple hat nachdrücklich versichert, dass es nicht plant, das Look-Around-Feature in Deutschland zu veröffentlichen.“ Später am gestrigen Tag gab es noch eine Aussage des Bayrischen Landesamts für Datenschutzaufsicht, diese spricht nicht von einer expliziten Verneinung seitens Apple. Wir dürfen also hoffen.

Via Bayrisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

EuGH: Seitenbetreiber müssen Zustimmung für „Like“-Button einholen

Auf uns rollen die nächsten Banner zur Zustimmung von Datensammlungen zu. Der EuGH hat gestern entschieden, dass Seitenbetreiber von ihren Nutzern die Zustimmung für die Erhebung und Ermittlung des Facebook „Like“-Buttons einholen müssen. Damit nimmt der Gerichtshof auch die Webseiten selbst in die Verantwortung.

Facebook selbst begrüßt die Entscheidung, sie soll endlich Klarheit für Webseiten und Plug-in-Anbieter bringen. Der deutsche Digitalverband Bitkom kritisiert die Entscheidung indes, sie bürde den Betreibern von Internetangeboten noch mehr Verantwortung und Bürokratie auf.

Via Heise

Mate X – Huawei erklärt Designänderungen

Offenbar hat nicht nur Samsung Probleme mit seinem faltbaren Smartphone, auch Huawei soll seit der Vorstellung im Februar nachgebessert haben. Laut einem Bericht von XDA Developers hat Huawei-CEO Richard Yu jetzt die Änderungen erklärt.

Die Bilder wurden von Li Wei bei einem Treffen mit dem Huawei-CEO angefertigt. Sie zeigen deutlich größere Buttons, auch das Scharnier wurde neu beschichtet. Huawei möchte das Mate X im September in den Handel bringen – zu dieser Zeit soll auch endlich das Galaxy Fold erscheinen.

Via XDA Developers

Nello meldet Insolvenz an

Das smarte Türschloss Nello steht vor dem Aus: Das deutsche Start-up Locumi Labs Gmbh ist aktuell auf der Suche nach Investoren. Bisher konnte keine befriedigende Lösung gefunden werden, dementsprechend wurde ein Antrag auf Eigeninsolvenz gestellt.

Trotz allem gibt sich die Geschäftsführung optimistisch, Investoren sollen jetzt das Potenzial der Hard- und Software eruieren. Es wird weiterhin auf einen weißen Ritter gehofft.

Via Nello