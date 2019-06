In den heutigen Kurzmeldungen haben wir gute Nachrichten für alle Apple-Fans, die Reisepläne in Europa haben: Seit heute wird der Bezahlservice Apple Pay in einigen neuen Ländern unterstützt. Intel begräbt inzwischen tatsächlich seine Modem-Sparte und bietet den kompletten Zweig zur Auktion an. Sportler sollten sich die neue Polar Ignite ansehen und bei Google kann endlich der automatische Standortverlauf eingestellt werden.

Apple Pay startet in Griechenland, Portugal, Rumänien und der Slowakei

Mit dem heutigen Tag ist Apple Pay in gleich vier neuen Ländern gestartet. Nutzer in Griechenland, Portugal, Rumänien und der Slowakei können den Bezahldienst so jetzt auch in ihrem Land nutzen. Das mobile Zahlungssystem ermöglicht es, mit dem iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 Plus, 8 Plus, SE, X, XS, XS Max, XR und der Apple Watch im Einzelhandel zu bezahlen. Der Service greift auf einen sonst weitgehend nicht freigegebenen NFC-Chip in den Geräten zurück.

Die Tinte ist trocken: Die Volksbanken Raiffeisenbanken werden ihren Kunden im Laufe des Jahres #ApplePay anbieten. @BVRPresse pic.twitter.com/EKQ0ewZuc6 — BVR (@BVRPresse) June 26, 2019

Gute Nachrichten gibt es auch in Deutschland: Raiffeisenbanken, Volksbanken und die Sparkassen wollen noch in diesem Jahr Apple Pay Support anbieten.

Via MacRumors

Intel versteigert Modem-Sparte

Der große Chiphersteller Intel hat sich dazu entschieden, seine komplette Modem-Sparte zu verkaufen. Nachdem Apple vor einigen Wochen wieder zurück zu Qualcomm gewechselt ist, entschied sich der Hersteller, aus dem Segment für 5G-Modems wieder aussteigen zu wollen.

Der Hersteller hält etwa 6.000 Patente für Modems, dazu kommen 500 Patente für den eigenen “Connected Drive”-Block. Die Versteigerung wird über Sullivan & Crumwell abgewickelt. Es gibt viele potenzielle Käufer, darunter auch Apple.

Via iam-Media

Polar stellt neue Smartwatch Ignite vor

Der Sportuhren-Hersteller Polar hat gestern neue Hardware angekündigt. Die Polar Ignite setzt stark auf Schlafaufzeichnung und möchte dadurch die Regenerationszeit zwischen Trainings berechnen. So informiert euch die Uhr auch, wenn ihr zu müde für volle Leistung seid.

Natürlich gibt es auch die klassischen Funktionen einer traditionellen Sportuhr – von Bewegungsaufzeichnungen bis hin zu Atmungsübungen. Vor allem durch das Schlaftracking setzt sich der Hersteller aber von bisherigen Angeboten ab. Die Uhr kann ab sofort erworben werden, der Preis liegt bei 199,95 Euro.

Via Polar

Google Standortverlauf: automatische Löschung möglich

Auf der Google I/O versprochen und jetzt endlich veröffentlicht: Ihr könnt ab sofort euren Google Standortverlauf automatisch löschen lassen. Die Funktion wird aktuell für Android und iOS verteilt – und steht auch im Web zur Verfügung.

Derzeit gibt es zwei Optionen: die Löschung nach drei oder nach achtzehn Monaten.

Via Google